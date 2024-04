Rekreacyjny weekend z MOSiR-em

Pogoda jaka jest aktualnie za oknem ma prawdopodobnie utrzymać się przez cały weekend. Jest jednak kilka sposobów na to, aby piątkowe popołudnie oraz nadchodzącą sobotę i niedzielę spędzić aktywnie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Kilka propozycji jest całkowicie bezpłatnych.

Prognozy pogody zwiastują w weekend dalsze ochłodzenie i opady deszczu. Jeśli nie chcecie, aby pogoda pokrzyżowała Wasze plany i zatrzymała Was w domu, to polecamy kilka wariantów na spędzenie czasu. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Słoneczny adres

W Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka nie istnieje pojęcie „zła pogoda”. Niezależnie od deszczu czy wiatru, tam zawsze świeci słońce, a skorzystanie z basenowych atrakcji jest gwarancją udanego dnia. Zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą wybrać swoją ulubioną aktywność: sauny, jacuzzi, strefa rekreacji i sportowa. Basen jest czynny codziennie od 6:00 do 22:00, a cennik na poszczególne dni i godziny znajduje się tutaj.

Piątek i sobota z rolkami

Od kilku dni działa rolkowisko, które zlokalizowane jest na lodowisku Helena. Z obiektu można korzystać bezpłatnie według harmonogramu:

poniedziałki – 14:00-16:00,

wtorki – 14:00-16:00, 17:30-18:30

środy – 14:00-16:00, 18:30-19:00

czwartki – 14:00-16:00, 17:30-18:30

piątki – 14:00-16:00, 17:30-18:30

soboty – 10:00-18:00

Warto zabrać ze sobą rolki lub wrotki, ponieważ na miejscu nie ma możliwości ich wypożyczenia. Namawiamy również do jazdy w kasku, w ramach zwiększonego bezpieczeństwa. Rolkowisko, to zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego.

Aktywuj się w sobotę

W sobotę warto pamiętać o zajęciach w ramach „Aktywuj się z MOSiR-em”. W sali fitness Lodowiska Helena, popis swoich umiejętności i poczucia rytmu dadzą dzieci i młodzież podczas zajęć Zumba Kids. Zajęcia podzielone są na dwie grupy: godz. 10:00 dzieci w wieku od 4 do 6 lat, i godz. 11:00 młodzież od 7 do 12 lat. Koszt pojedynczego wejścia wynosi 18 zł.

Na basenie Krytej Pływalni, również w sobotę, odbędą się zajęcia Aqua Senior. Z zajęć mogą skorzystać osoby powyżej 60 roku życia, a ćwiczenia są odpowiednio dopasowane, bezpieczne i skierowane do osób bez wcześniejszego doświadczenia. Aqua Senior odbywa się o dwóch godzinach: 11:00 i 12:00. Koszt pojedynczych zajść wynosi 13 zł.

Mennonici i rowery

Już w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia, spod napisu Love Elbląg o godzinie 10:00 wyruszy kolejna Miejska Wycieczka Rowerowa. Będziemy kierować się w stronę Rozgartu, gdzie zaplanowany jest dłuższy postój. Na miejscu dowiemy się kilku lokalnych ciekawostek o menonitach. Powrót planowany jest na godzinę 15:00, warto zadbać o dobry stan rowerów i zabrać ze sobą książeczkę turystyki kolarskiej PTTK. Udział w wycieczce jest bezpłatny.

A gdyby wyszło słońce….

Pogoda lubi zaskakiwać i zmieniać się z dnia na dzień. Gdyby pojawiło się przejaśnienie, to zachęcamy do wybrania się na rolki i wrotki na tor Kalbar. Można również skorzystać z boisk wielofunkcyjnych, aby zagrać w koszykówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną czy siatkówkę. Boiska nie wymagają wcześniejszej rezerwacji, a korzystanie z nich i toru jest darmowe. Opłata jest pobierana tylko i wyłącznie za korty do tenisa według aktualnego cennika. Tor czynny jest codziennie, od poniedziałku do niedzieli, od 8:00 do 19:00.

Ultra sobota

W sobotę (20.04) zachęcamy do wybrania się na spacer do Bażantarni, gdzie odbędzie się trzecia edycja Ultra Wysoczyzny, aby pokibicować zawodnikom na starcie i mecie zawodów. Przy Muszli Koncertowej będzie rozmieszczone stoisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To dobra okazja do stacjonarnego zapisania się na 15. edycję Elbląskiego Biegu Piekarczyka. Odwiedzające osoby również premierowo będą mogły zobaczyć projekt koszulki biegowej, którą będzie można zamówić. Czekamy na Was od godziny 9:00.

Więcej informacji na stronie www.mosir.elblag.eu.