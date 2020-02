Remis juniorów młodszych Olimpii

W przeciągu kilku dni żółto-biało-niebiescy z rocznika 2004 rozegrali dwa mecze z trójmiejskimi drużynami. Najpierw było zwycięstwo nad Lechią Gdańsk, w miniony weekend Olimpia zremisowała z Arką w Gdyni.

Juniorzy młodsi spotkanie rozegrali w niedzielę, 16 lutego. Podopieczni trenera Karola Przybyły mogą czuć lekki niedosyt, bo okazji do zdobycia bramki mieli kilka, ale piłka drogę do siatki znalazła tylko raz.

- To kolejny dobry mecz w wykonaniu zespołu. Na tle klasowego przeciwnika cała drużyna zaprezentowała się naprawdę bardzo dobrze. Wynik nie był najważniejszy, bo to tylko gra kontrolna, ale powinien być zdecydowanie lepszy. Nie wykorzystaliśmy kilku znakomitych okazji do zdobycia bramki. – skomentował trener Karol Przybyła.

W harmonogramie sparingów pozostały trzy mecze. Najbliższy zaplanowano na niedzielę, 23 lutego. Na boisku przy ul. Skrzydlatej Olimpia zagra z A-klasowym Zalewem Frombork. Pierwszy gwizdek ma wybrzmieć o 16.

Arka Gdynia 1:1 Olimpia Elbląg

(Marek Nowakowski)

Olimpia: Olejniczak (Szymonowicz), Gorzycki, Panek, Redesiuk (Topolewski), Jaskólski, Płaza, Szantyr (Godlewski), Winiarski, Kozera, Mowczyn, Nowakowski

