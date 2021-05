Rewanże w piłkarskiej lidze MOSiR

Po przerwie związanej z sytuacją epidemiczną do gry powrócili zawodnicy Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów HYDROBUD. W rundzie rewanżowej tych rozgrywek odbyło się mnóstwo ciekawych pojedynków. Najlepsze ekipy natomiast spotkały się ze sobą w bezpośredniej rywalizacji.

Na wiosnę z zabawy wycofała się Orlikowa Ekipa, zatem wyniki tego zespołu zostały anulowane. W grze jest nadal 10 drużyn, a kilka z nich toczy ze sobą zaciętą walkę o mistrzostwo. Ci, którzy rozdają karty w lidze, zdołali sobie poradzić z rywalami, znajdującymi się niżej w tabeli, zatem najwięcej emocji było w pojedynkach na szczycie.

Pretendent do tytułu, czyli liderujący PUB Sąsiedzi, podejmował w rewanżowym starciu IWO Skraw Team, który depcze im po piętach. Drużyna nominalnych gospodarzy wygrała 2:1 po wyrównanym i trudnym spotkaniu, odrabiając niekorzystny rezultat. W drugim kluczowym dla układu sił w tabeli pojedynku było starcie PUB-u z Metrotestem. Obrońcy złotego medalu jednak znów okazali się lepsi, wygrywając 3:2. W tabeli prowadzący PUB ma tylko punkt przewagi nad owym zespołem, przy czym rozegrał aż trzy spotkania więcej, w efekcie faworyci rozgrywek mają szasnę ich przegonić.

Co do innych gier, aż 9 bramek padło w spotkaniu pomiędzy El Składem i PBG Jankowiak Baltic Sun. Skuteczniejsi okazali się jednak goście, którzy triumfowali 5:4. AS Trans zrewanżował się Stokrotkom, które ograł 5:2. Więcej zdjęć, terminarz, tabela i szczegóły rozgrywek dostępne są na stronie MOSiR. Sponsorem Piłkarskiej Elbląskiej Ligi Amatorów PELA jest firma Hydrobud.