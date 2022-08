Robert Karaś i Ironman razy dziesięć (aktualizacja)

Robert Karaś ze swoją ekipą przed zawodami w Szwajcarii (fot. zdjęcie z Facebooka Roberta Karasia)

- Nadszedł czas, by cierpieć, nadszedł czas, by walczyć, nadszedł czas, by wygrywać – napisał w swoim mediach społecznościowych Robert Karaś. Pochodzący z Elbląga triathlonista rozpoczyna w niedzielę rywalizację w mistrzostwach świata w... dziesięciokrotnym Ironman. Ma do pokonania 38 km w basenie, 1800 km na rowerze i 422 km biegiem!

IUTA World Championship rozpoczynają się w niedzielę w szwajcarskim Buchs. Na starcie stanie 40 zawodników, wśród nich 20, w tym Robert Kraraś, będzie rywalizowało na dystansie 10-krotnego Ironmana. Start zaplanowano na niedzielę na godz. 18. Limit na pokonanie tego dystansu w ciągłej rywalizacji wynosi 14 dni, ale najlepsi powinni go skończyć po 190 godzinach. Tyle wynosi rekord świata, ustanowiony przez Niemca Richarda Junga w 2018 roku, również w szwajcarskim Buchs. Niemiecki triathlonista będzie bronił zresztą swojego wyniku, a jednym z najgroźniejszych przeciwników może okazać się właśnie Robert Karaś. „Nadszedł czas, by cierpieć, nadszedł czas, by walczyć, nadszedł czas, by wygrywać” - napisał w swoim mediach społecznościowych. Do Szwajcarii wybrał się z kilkuosobowym zespołem go wspomagającym, partnerką Agnieszką Włodarczyk i dzieckiem. Robert Karaś nadal jest rekordzistą świata na dystansie trzykrotnego Ironman. W ubiegłym roku ustanowił rekord świata w pięciokrotnym Ironman (poniżej 68 godzin), ale został on pobity w tym roku przez innego Polaka Adriana Kosterę. Więcej na temat mistrzostw świata w 10-krotnym Ironman znajdziecie tutaj Rywalizację na żywo podczas mistrzostw można śledzić tutaj Aktualizacja z poniedziałku godz. 6: Po etapie pływackim Robert Karaś prowadzi z dużą przewagą nad pozostałymi zawodnikami. Dystans 36 km przepłynął w czasie poniżej 10 godzin. Teraz czeka go 200 okrążeń po 9 km każde na rowerze, a na koniec 422 km do przebiegnięcia.

RG