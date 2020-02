Rodzinna noc na Dolince już za tydzień

Chyba każde dziecko, które lubi chodzić na basen, marzy o tym, aby nocą zobaczyć Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. W ostatnim dniu lutego właśnie taka okazja się nadarzy, a to dzięki Rodzinnej Nocy na Dolince. Będzie to wyjątkowy wieczór nie tylko dlatego, że 29 lutego zdarza się raz na 4 lata. Na młodszych i starszych pływaków czekają wspaniałe atrakcje.

W tym miesiącu obchodzimy 110. rocznicę powstania pierwszej krytej pływalni w Elblągu, więc tym bardziej jest to świetna okazja do świętowania, a przy tym do przybliżenia kilku wspomnieć sprzed ponad wieku. Dlatego w sobotę, 29 lutego, Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zamieni się w arenę pełną niespodzianek i zabaw. W programie przewidziane są przeróżne animacje, konkursy oraz zaskakujące atrakcje i to zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców.

– Rodzinna noc na Dolince to wspaniała okazja na spędzenie czasu ze swoimi pociechami w zupełnie inny niż dotąd sposób, ponieważ to pierwsza tego typu impreza – mówi Adam Krause, kierownik CRW Dolinka. – Zapraszamy serdecznie, ponieważ na pewno będzie się wiele działo. Proponujemy zabrać ze sobą wszelkiego rodzaju dmuchańce, takie jak piłki, koła czy dmuchane zwierzęta, ponieważ oprócz zorganizowanych atrakcji wydzielimy również strefę zabaw.

W przerwach między zabawami i konkursami można będzie odpocząć w strefie chill out, zlokalizowanej przy niecce basenu sportowego, w której znajdą się leżaki i stoliki. Tuż obok niej znajdzie się bar, który przygotuje menu specjalnie dla młodszych klientów. Nie zabraknie kolorowych napoi, słodkich przekąsek czy lodów. Do tego będą ciepłe i zimne napoje, desery i szybkie dania. Prosimy pamiętać o zabraniu karty płatniczej lub ewentualnie gotówki. Ale to dopiero początek atrakcji.

– Na terenie Dolinki zorganizujemy stacje, na których nasze pociechy będą miały do zaliczenia różnego rodzaju zadania – mówi Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej, który jest współorganizatorem imprezy. – Zadania będą miały różny stopień trudności tak, aby dzieci w różnym wieku znalazły coś dla siebie. Na pewno będzie dużo śmiechu i radości.

Nie tylko dzieci będą miały zaplanowany czas – na rodziców również czekają atrakcje, a wśród nich Aqua Fitness czy zajęcia z Marcinem Trudnowskim, który doradzi jak pływać lepiej i szybciej. A na koniec wszyscy razem będą mieli okazję potańczyć w basenie przy dźwiękach największych przebojów.

Rodzinna noc na Dolince odbędzie się w sobotę (29 lutego) od godz. 20 do 22. Koszt biletu na dwugodzinną imprezę to 15 zł. Bilety można kupić w kasie CRW Dolinka. Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiego zakupu, tym bardziej, że sporo biletów zostało już sprzedanych.