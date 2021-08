Rodzinnie i na sportowo. Piknik lekkoatletyczny

To będzie okazja do aktywnego spędzania wolnego czasu. Już w najbliższą niedzielę (22 sierpnia) w Elblągu odbędzie się Rodzinny Piknik Lekkoatletyczny. Początek o godz. 11. Dla najmłodszych przygotowane zostaną również dodatkowe atrakcje!

Sposób na rodzinne spędzenie wolnego czasu, przygotowania do aktywnego powrotu do szkoły, a także kształtowanie postaw prozdrowotnych to główne cele Rodzinnego Pikniku Lekkoatletycznego, który w najbliższą niedzielę (22 sierpnia) odbędzie się na boisku lekkoatletycznym przy ul. Saperów 14g w Elblągu. Zawody rozpoczną się o godz. 11, a zapisy chętnych będą przyjmowane od godz. 10. Udział w zawodach jest bezpłatny. Uczestnicy pikniku, w zależności od wieku, będą mogli poznać smak lekkoatletycznej rywalizacji w biegach na 60 i 300 metrów, skoku w dal i rzucie piłeczką palantową lub pchnięciu kulą. Zaplanowany jest również rodzinny bieg sztafetowy (3x330 m).

Najlepsi zostaną uhonorowani medalami, przewidziano również specjalne nagrody dla najlepszych zawodniczek i zawodników, którzy zostaną wyłonieni na podstawie tabel lekkoatletycznych.

Konkurencje:

- rocz. 2014 i młodsi: bieg na 60 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową

- 2011-2013: bieg na 60 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową

- 2008-2010: bieg na 60 metrów i 300 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową

- 2006-2007: bieg na 100, 300 metrów, skok w dal, pchnięcie kulą (dziewczęta 3 kg, chłopcy 5 kg)

- open: bieg sztafetowy 3x1 okrążenie (330 m)

Organizatorzy: Urząd Miejski w Elblągu, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu, MKS Truso Elbląg (sekcja lekkoatletyczna).