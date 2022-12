Rok zakończony zwycięstwem

0 (słownie: zero) to liczba meczów w 2022 roku, w których tenisiści stołowi Mlexera Elbląg odchodzili od stołów pokonani. Po dzisiejszym zwycięstwie nad KTS Kozienice elblążanie bieżący rok kończą na fotelu lidera II ligi.

Mlexer był faworytem dzisiejszego starcia z KTS Kozienice. Goście zajmują miejsce w dolnej strefie tabeli i wydawać się mogło, że do Elbląga przyjechali „po najmniejszy wymiar“ porażki. W pierwszych trzech starciach na uwagę zasługuje zacięty trzeci set walki Wiktora Franca z Tomaszem Tamiołą. Wydawać się mogło, że gospodarz gładko wygra 3:0, (zawodnik gości w tym sezonie nie wygrał jeszcze seta), a w trzecim secie doszło do zaciętej walki na przewagi. Ostatecznie do 13 górą był Wiktor Franc.

Emocjonujący pojedynek stoczył Wojciech Chrząszcz z Jakubem Cabanem. W pięciu setach zwycięstwo przechodziło z rąk do rąk, ale w decydującym to elblążanin był górą zwyciężając do 4.

I przed deblami sytuacja tenisistów Mlexera była wyśmienita. W deblu doszło do kolejnego bardzo zaciętego pojedynku. para Piotr Kołaciński i Wojciech Chrząszcz rozegrała pięć niezwykle emocjonujących setów z Piotrem Łyjakiem i Tomaszem Tamiołą. Dwa sety zakończyły się zwycięstwami na przewagi, niestety piątego wygrali goście i w taki sposób zdobyli honorowy punkt w dzisiejszym meczu.

Kolejne punkty zdobywali już gospodarze, którzy 2022 roku zakończyli efektownym zwycięstwem 9:1. W pierwszej rundzie czeka ich jeszcze tylko jedno spotkanie. 8 stycznia w Lidzbarku Warmińskim zmierzą się z miejscową Warmią.

Hotel Kahlberg Mlexer Elbląg - KTS Kozienice 9:1

Mlexer: Franc (2,5), Makowski (2,5), Kołaciński (2), Chrząszcz (2)

Wiktor Franc - Tomasz Tamioła 3:0 (9, 4, 13)

Piotr Kołaciński - Mateusz Sroczyński 3:0 (7, 7, 4)

Andrzej Makowski - Piotr Łyjak 3:0 (5, 5, 4)

Wojciech Chrząszcz - Jakub Caban 3:2 (-9, 7, 7, -6, 4)

Andrzej Makowski, Wiktor Franc - Jakub Caban, Mateusz Sroczyński 3:0 (8, 7, 6)

Piotr Kołaciński, Wiktor Chrząszcz - Tomasz Tamioła, Piotr Łyjak 2:3 (-9, 10, 4, -10, -4)

Wiktor Franc - Piotr Łyjak 3:1 (-7, 7, 4, 3)

Piotr Kołaciński - Jakub Caban 3:0 (3, 9, 3)

Andrzej Makowski - Tomasz Tamioła 3:0 (4, 8, 3)

Wojciech Chrząszcz - Mateusz Sroczyński 3:0 (11, 5, 6)

Występujące w III lidze rezerwy Mlexera Elbląg uległy w Elblągu LZS Lubawa 8:10. Punkty dla elblążan zdobyli: Piotr Szałkowski - 3,5, Daniel Buczyński 3,5, Artem Korolchuk - 1, Aleksy Stefański - 0.