Rowerami do Tujska

Na mniej znanej żuławskiej rzece Tuga zbudowano wrota przeciwpowodziowe. I to one będę celem naszej najdłuższej podczas wakacji wycieczki rowerowej. Ruszamy w niedzielę, 6 sierpnia, o godzinie 10.00 z ulicy Wodnej (napis Elbląg).

Pierwsze kilometry trasy będą prowadziły drogami technicznymi oraz starą drogą nr 7 do Nowego Dworu Gdańskiego. Stamtąd ruszymy ładnym widokowo szlakiem nad samą rzeką Tugą, który zaprowadzi nas przez Żelichowo i Cyganek do celu wycieczki w Tujsku. Natomiast droga powrotna będzie wiodła przez Stobiec, Marzęcino i Kępki do Elbląga. Zobacz mapę - 66 km.

Tempo jazdy będzie spokojne, w granicach 15 km/h, dopasowane do długości trasy, warunków terenowych i pogody. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Dłuższy postój będzie przy wrotach przeciwpowodziowych nad Tugą.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, w związku z tym prosimy pamiętać o ubraniu się stosownie do pory roku. Na trasie pojawi się asfalt różnej jakości oraz betonowe płyty. Profil trasy jest płaski, więc sprawdzą się także rowery nie wyposażone w przerzutki.

Dzięki wsparciu Gminy Elbląg, obchodzącej w tym roku swoje 50-lecie, na uczestników wycieczki będą czekały lody w Przystani Grupy Wodnej, gdzie zakończymy naszą imprezę. Do udziału w wycieczce zapraszamy całe rodziny. Czas trwania wycieczki to około 5 godzin. Udział jest bezpłatny.

Pełny harmonogram bezpłatnych wydarzeń, w ramach programu Wakacje z MOSiR-em, dostępny jest na stronie MOSiR tutaj.