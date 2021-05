Rowerami do Złotej Wyspy

Druga w tym roku odsłona Miejskiej Wycieczki Rowerowej będzie prowadziła w kierunku Złotej Wyspy na Zalewie Wiślanym, gdzie rzeka Elbląg kończy swój bieg. Start w najbliższą niedzielę (23 maja).

Wycieczka wystartuje z Elbląga, następnie udamy się drogą widokową wzdłuż Nogatu do Cieplic, gdzie wzdłuż wału czołowego Zalewu Wiślanego dotrzemy do Złotej Wyspy. Droga powrotna będzie prowadziła przez Nowe Batorowo i Nowakowo do Elbląga. Na trasie zapoznamy się z drogami przykrytymi betonowymi płytami, ale przeważać będzie nawierzchnia asfaltowa. Zobacz mapę - 34 km.

Tempo jazdy będzie spokojne, trasa jest łatwa, każdy da sobie radę. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie tradycyjnie także słodkiego wsparcia energetycznego. Zapraszamy całe rodziny i wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu!

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2021 trwa konkurs na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach w 2021 roku). Nagrodą główną jest rower ufundowany przez Salon – Serwis Rowerowy Wadecki. Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Kto książeczki nie ma, może ją nabyć za 5 zł w siedzibie PTTK przy ulicy Krótkiej. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczce.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych.

Stan zagrożenia epidemicznego sprawia, że nasza jazda musi się odbywać w podwyższonym reżimie sanitarnym. Zatem podczas jazdy będziemy musieli zachować następujące zasady bezpieczeństwa: witamy się bezkontaktowo, ewentualnie „łokietek” lub „żółwik”, na postojach zachowujemy dystans 1,5 metra, każdy zabiera własny płyn dezynfekcyjny, w peletonie jedziemy jeden za drugim (nie parami, obok siebie), na ewentualność wejścia do pomieszczeń zamkniętych miejmy maseczki.

Udział w wycieczce, która zakończy się na rampie przy ulicy Odrodzenia około godz. 14, jest bezpłatny.

Ruszamy w niedziel (23 maja) o godzinie 10.00 z placu katedralnego.