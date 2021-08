Rowerami na szlaku kwietników

Za nami ostatnia popołudniowa wycieczka rowerowa w ramach Wakacje z MOSiR-em. Tym razem celem jazdy 45-osobowej grupy były mniej znane drogi Żuław Elbląskich oraz szlak kwietników dywanowych w Elblągu przedstawiający postaci z kultowych bajek, takich jak Reksio, Bolek i Lolek czy Koziołek Matołek.

Peleton ruszył spod liter ELBLĄG przy placu katedralnym i od początku walcząc z silnym, przeciwnym wiatrem ruszył w kierunku rzeki Nogat. Przy drodze S7 zatrzymaliśmy się w tunelu, aby przeczekać krótki, ale intensywny opad deszczu.

Dalsze kilometry „uprzyjemniał” nam już tylko wiatr, a deszczowe chmury odeszły nad Wysoczyznę Elbląską i straszyły z oddali. Nowym asfaltem przez Janowo dotarliśmy do wału przeciwpowodziowego Nogatu, gdzie po chwili odpoczynku – który należał się przede wszystkim naszym najmłodszym uczestnikom – skręciliśmy w kierunku Bielnika II.

Jadąc wzdłuż Nogatu spojrzeliśmy na rzekę na wysokości kościoła w Kępkach, a potem mieliśmy już rzekę cały czas w zasięgu wzroku jadąc drogą widokową przez Kępę Rybacką. W tej miejscowości czekała na uczestników niespodzianka, bo nagle skręciliśmy z wału i do Nowakowa pojechaliśmy najmniej znanym rowerzystom wariantem. Droga gruntowa i z płyt betonowych po kilku zakrętach między polami kukurydzy doprowadziła nas do nowoczesnych budynków remizy i biblioteki w Nowakowie.

Teraz pozostało wjechać do Elbląga ulicą Mazurską i przez Park Modrzewie rozpocząć jazdę szlakiem kwietników i łąk kwietnych. Stosowną mapę przygotował Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, którego autorstwa są też elbląskie kwietniki dywanowe przedstawiające w tym roku postaci z bajek: Jacek i Agatka, Reksio, Bolek i Lolek, Koziołek Matołek czy Szpieg z Krainy Deszczowców.

Zadaniem uczestników wycieczki było odgadnięcie poszczególnych bohaterów, co dostarczyło niemałych emocji, bo z poziomu chodnika nie było to łatwe zadanie. Kwietniki z bohaterami bajek znajdują się przy Placu Jagiellończyka i na skwerze przy ulicy Hetmańskiej (ulica Czerwonego Krzyża). Zachęcamy do ich obejrzenia.

Z ulicy Hetmańskiej już tylko kilka obrotów korbami dzieliło nas od lodziarni na Placu Słowiańskim, gdzie dzięki Gminie Elbląg mogliśmy skosztować różnego rodzaju lodów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne i aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu oraz za bezpieczną jazdę. Szczególne podziękowania należą się Gminie Elbląg - sponsorowi lodów podczas czterech edycji popołudniowych wycieczek rowerowych oraz Zarządowi Zieleni Miejskiej w Elblągu za wsparcie merytoryczne ostatniej wycieczki.

We wrześniu zapraszamy na kolejną edycję Miejskich Wycieczek Rowerowych. Ponownie wjedziemy na Wysoczyznę Elbląską, obejrzeć Wielki Kamień w Kwietniku. Szczegóły niebawem.

A w czasie ostatnich dwóch tygodni sierpnia zapraszamy na inne atrakcje organizowane w ramach Wakacji z MOSiR-em. Szczególnie zachęcamy do zgłoszenia się na zawody rowerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – Góralem na Chrobrego.