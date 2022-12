Rowerami na żuławskie mosty

Ostatnia w tym roku edycja Miejskich Wycieczek Rowerowych prowadziła do trzech oryginalnych mostów nad żuławskimi rzekami. Każdy z nich różnił się swoją konstrukcją i sposobem działania. Obejrzeliśmy je wszystkie. Zobacz zdjęcia.

Lekki mróz na poziomie -5 stopni nie odstraszył ponad 30-osobowej grupy rowerzystek i rowerzystów, która postanowiła spędzić aktywnie niedzielne południe na świeżym powietrzu. Celem wycieczki były żuławskie mosty w Jeziorze, Różanach i Dzierzgonce.

Grupa wyjechała z Elbląga ulicą Warszawską i przez Raczki Elbląskie i Żurawiec dotarła nad rzekę Tinę do niebieskiego, stalowego mostu - niegdyś zwodzonego - zbudowanego w roku 1935. Po krótkiej przerwie fotograficznej ruszyliśmy dalej, do nieodległego mostu żelbetonowego nad Tiną Dolną. Ten obiekt z roku 1912 roku jest obecnie w końcowej fazie remontu i niebawem będzie ponownie oddany do użytku.

W tym miejscu wysłuchaliśmy opowieści jadącego z nami Leszka Marcinkowskiego, przewodnika i prezesa elbląskiego oddziału PTTK. Dowiedzieliśmy się wielu szczegółów na temat tego i poprzedniego mostu oraz historii najbliższej okolicy.

Z Różan ruszyliśmy przez Markusy i Rachowo w kierunku rzeki Dzierzgoń, gdzie we wsi Dzierzgonka na granicy z Nowym Dolnem znajduje około 100-letni dawny most obrotowy. Zanim tam dotarliśmy, pokonaliśmy odcinek specjalny, czyli 1200 metrów żuławskich kocich łbów.

Przy tym ciekawym obiekcie, konstrukcyjnie podobnym do nowych mostów nad przekopem Mierzei Wiślanych czy obecnie budowanym w Nowakowie na rzece Elbląg, zrobiliśmy dłuższą przerwę, podczas której każdy otrzymał wafelka. Była też okazja, aby napić się gorącej herbaty lub kawy. Lekki mróz w dalszym ciągu się utrzymywał, więc odpoczynku nie przedłużaliśmy i niebawem ruszyliśmy w drogę powrotną do Elbląga. Wiodła ona przez Krzewsk i Żurawiec oraz Raczki Elbląskie.

W Elblągu pozostało dotrzeć do Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR przy al. Grunwaldzkiej 135, gdzie zaplanowane zostało rozstrzygnięcie konkursu dla najbardziej aktywnych uczestników Miejskich Wycieczek Rowerowych. Przez cały rok, podczas 10 wycieczek, rowerzystki i rowerzyści pracowicie zbierali pieczątki w książeczkach turystki kolarskiej PTTK, które teraz miały rozstrzygnąć, kto otrzyma nagrody. Dla zwycięzcy przygotowany był rower trekingowy Folta, ufundowany przez Adama Wadeckiego, właściciela Salonu – Serwisu Rowerowego Wadecki. Rower trafił w ręce Marcina Koszyńskiego, który jako jedyny zgromadził 10 pieczątek, czyli wziął udział w każdej tegorocznej wycieczce.

Nagrodzone zostały też osoby, które miały tych pieczątek minimum siedem. Przy wręczaniu nagród byli z nami obecni sponsorzy i partnerzy Miejskich Wycieczek Rowerowych: Jerzy Jarzyło – przedstawiciel Wójta Gminy Elbląg Zygmunta Tucholskiego i Leszek Marcinkowski, Prezes Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej. Sponsorami byli także Jerzy Wcisła, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki i Gminą Elbląg.

W tym sezonie Miejskich Wycieczek Rowerowych pokonaliśmy naszymi rowerami 560 km, a w 10 wycieczkach wzięło udział łącznie 425 osób.

Dziękujemy elbląskim rowerzystkom i rowerzystom za wspólnie spędzony czas i spokojną oraz bezpieczną jazdę podczas wszystkich edycji Miejskich Wycieczek Rowerowych.

Była to ostatnia w sezonie 2022 Miejska Wycieczka Rowerowa, ale w sen zimowy nie zapadamy i już 8 stycznia 2023 roku zaczynamy kręcenie w nowym sezonie. Szczegóły niebawem.