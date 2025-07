Rowerami pod Jagodno, turniej tenisa i wycieczka rowerkami wodnymi

Wakacje już niemal na półmetku, ale MOSiR Elbląg nie zwalnia tempa i przygotował wiele ciekawych, bezpłatnych atrakcji na nadchodzący tydzień. Na miłośników aktywnego wypoczynku na dwóch kółkach czeka popołudniowa wycieczka rowerowa, która pozwoli odkryć malownicze zakątki okolic Elbląga. Dla fanów sportowej rywalizacji organizowany jest turniej tenisa ziemnego na Kalbarze, gdzie można sprawdzić swoje umiejętności i dobrze się bawić. Zapraszamy również na wycieczkę rowerkami wodnymi po malowniczej rzece Elbląg.

Popołudniowa wycieczka rowerowa (wtorek, 29 lipca, 17:00, zbiórka pętla ul. Ogólna)

Tym razem kierunkiem naszej rowerowej wyprawy będzie malownicza Aleja Kasztanowa, koło Jagodna. Wspólnie pokonamy około 28 kilometrów. Startujemy we wtorek, 29 lipca o godz. 17:00 z pętli przy ul. Ogólnej, a naszą jazdę zakończymy około godz. 20 w lodziarni nad rzeką Elbląg.

Turniej tenisa ziemnego (środa, 30 lipca, 17:00, Tor Kalbar, ul. Agrykola 8)

W środę na Torze Kalbar będzie można wziąć udział w turnieju tenisa ziemnego i powalczyć o puchary. Zapisy przyjmowane będą w biurze zawodów na 30 minut przed rozpoczęciem imprezy. W turnieju mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat i dostarczą podpisaną zgodę na udział od rodzica/opiekuna. Zawody będą rozgrywane systemem brazylijskim.

Wycieczka rowerkami wodnymi (czwartek, 31.07, 16:30, Grupa Wodna, ul. Wybrzeże Gdańskie 12)

Zapraszamy na bezpłatną wycieczkę po rzece Elbląg, która tym razem odbędzie się na rowerkach wodnych. Startujemy o godz. 16:30 z przystani Grupy Wodnej. Jeden rowerek może pomieścić maksymalnie 5 osób, a minimalna liczba osób podczas zapisów to 2. Ważne - liczba miejsc ograniczona. Udział osób niepełnoletnich możliwy wyłącznie pod opieką dorosłych. Link do formularza ukaże się wkrótce na facebooku - na profilu MOSiR Elbląg.

Biegamy z Bartnicki Team (pon., śr., pt., 18:30, Bażantarnia – Muszla Koncertowa)

Miłośników biegania w terenie zapraszamy na darmowe treningi z grupą Bartnicki Team Elbląg. Spotkania odbywają się trzy razy w tygodniu. Miejscem zbiórki jest Muszla Koncertowa w Bażantarni. Nie trzeba wcześniej się zapisywać, wystarczy ubrać się w wygodny, sportowy strój, zabrać ze sobą butelkę wody i pokonać wspólnie parę kilometrów z doświadczonymi biegaczami.

Zajęcia z Wikingami (wt. i czw., 18:00, Rolkowisko – Lodowisko Helena, ul. Karowa 1)

Razem z UKS Wikingowie mamy dla Was dwie propozycje. We wtorki zachęcamy zaawansowanych, dorosłych miłośników jazdy na rolkach do wspólnej gry w hokeja. W czwartki natomiast zapraszamy dzieci oraz młodzież na ogólnorozwojowe zajęcia sprawnościowe oraz jazdy na rolkach. Na miejscu dostępne są kaski, ale w ograniczonej ilości, zachęcamy do zabierania własnych w miarę możliwości.

Szczegółowy harmonogram bezpłatnej oferty wakacyjnej znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.