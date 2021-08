Rowerami przez Wysoczyznę Elbląską

Przed nami najdłuższa w tym roku Miejska Wycieczka Rowerowa. Do przejechania będą 64 kilometry niełatwej trasy po Wysoczyźnie Elbląskiej. Naszym celem będzie Wielkie Wierzno, w którym znajduje się Kolekcja Zabytków Ruchomych Józefa Kuciaka. Ruszamy w najbliższą niedzielę, 8 sierpnia, o godz. 10.

Wycieczka wystartuje z ulicy Rawskiej i – na rozgrzewkę – do pokonania będzie podjazd przez Dębicę w kierunku Kamiennika Wielkiego. Potem przez Nowe Monasterzysko i Ruciankę dotrzemy do celu wycieczki w Wielkim Wierznie. Poruszać się będziemy drogą techniczną przy S22. Droga powrotna będzie prowadziła przez Włóczyska, Milejewo i Jelenią Dolinę do Elbląga. Zobacz mapę - 64 km. Na całej trasie będzie nawierzchnia asfaltowa różnej jakości.

Tempo jazdy będzie spokojne, trasa wycieczki jest jednak trudna, interwałowa, prosimy więc o staranne przemyślenie udziału w niej. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Główny postój będzie w Wielkim Wierznie. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie także tradycyjnie słodkiego wsparcia energetycznego. Zapraszamy do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Udział w wycieczce, która zakończy się około godz. 16 jest bezpłatny.

Wzorem lat ubiegłych także w roku 2021 trwa konkurs na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach roku 2021), w którym do wygrania będzie rower ufundowany przez Salon – Serwis Rowerowy Wadecki. Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Kto książeczki nie ma, może ją nabyć w cenie 5 zł w siedzibie PTTK przy ulicy Krótkiej. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczce.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, jeżeli jednak będzie ona niekorzystna, to trasa może ulec zmianie. Prosimy o stosowanie się do wytycznych związanych z pandemią koronawirusa. Rekomendujemy jazdę na rowerach dowolnego typu, bezwzględnie wyposażonych w przerzutki.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Biuro Podróży Variustur, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki i Urząd Gminy w Elblągu.

Ruszamy w niedzielę, 8 sierpnia, o godzinie 10 z polany z wiatami w Bażantarni.

Tekst i fot. MOSiR