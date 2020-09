Rowerem na festyn. Narodowy Dzień Sportu w Elblągu

Przejazd rowerowy ulicami miasta i festyn sportowy na Torze Kalbar to główne atrakcje Narodowego Dnia Sportu, którego część odbędzie się w naszym mieście. Impreza ta połączy się z obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W sobotę, 19 września, na uczestników czeka moc nowości i konkursów.

- Postanowiliśmy połączyć te dwa wydarzenia. Jest to ciekawsza formuła, która przyciągnie sympatyków wielu dyscyplin sportowych oraz rodziny z dziećmi. Każdy znajdzie coś dla siebie i skorzysta z wielu bezpłatnych atrakcji przygotowanych specjalnie na ten dzień – mówi Marek Kamm z Działu Organizacji Imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Elbląg od samego początku bierze udział w kampanii ETZT, która promuje ekologiczne formy transportu takie jak rower, transport zbiorowy czy ruch pieszy. Jej kulminacyjnym punktem jest od lat przejazd rowerowy. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”. Podczas tej edycji przejazd będzie częścią wydarzenia, które połączy się z Narodowym Dniem Sportu. Jest to ogólnopolska akcja społeczna, popularyzująca sport i zdrowie dedykowana wszystkim, którzy kochają aktywność fizyczną.

- Imprezę rozpocznie przejazd rowerowy o długości 8,5 km. Wystartujemy o godzinie 10 z Placu Jagiellończyka i pojedziemy ulicami: Karowa, Teatralna, Browarna, Trasa Unii Europejskiej, Radomska, Stawidłowa, Warszawska, Tysiąclecia, Grunwaldzka, Mickiewicza, Kościuszki. Przejazd przez miasto zakończymy na Torze Wrotkarsko – Łyżwiarskim Kalbar przy ul. Agrykola, gdzie odbędzie się festyn – dodaje Marek Kamm.

Od godziny 11 do 17 na Kalbarze będzie można pojeździć na bezpłatnych hulajnogach elektrycznych, skorzystać z symulatora dachowania i symulatora zderzeń, toru przeszkód dla rowerków i hulajnóg czy bicyklów. Dla tych zaś, co przyjdą bez rowerów przygotowaliśmy turniej koszykówki ulicznej (zgłoszenia do turnieju na miejscu – początek o godzinie 13:00), stół do teqball’a, trening rolkarski, kolorowy deszcz, dmuchańce, malowanie twarzy i malowanie na folii typu stretch. Swoje stanowiska przygotują także służby mundurowe, a dla spragnionych czegoś dla ciała będzie kawiarenka, grill, lody i wata cukrowa.

Dodatkowo odbędą się dwa konkursy – na najbardziej oryginalny, nietypowy retro rower oraz na najbardziej elegancki strój rowerowy. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas festynu na terenie Toru Kalbar. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Organizatorami Narodowego Dnia Sportu w Elblągu są: Urząd Miejski w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Fundacja Zwalcz Nudę, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków.