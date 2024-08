Rowerem na orientację i po pumptracku

Popołudnie w najbliższy wtorek i środę zapowiada się emocjonująco. Już jutro elbląscy rowerzyści będą mieli okazję do wzięcia udziału w terenowej zabawie z mapą, która sprawdzi ich orientację i szybkość. Natomiast w środę będzie można kibicować i obserwować zmagania zawodników podczas zawodów na pumptracku.

Rowerem na orientację (wtorek, 6 sierpnia, 17)

Tutaj będzie liczyło się tempo i całkiem dobra orientacja w terenie. W najbliższy wtorek spotkamy się pod Bramą Targową i rozdamy mapy oraz listę punktów kontrolnych. Uczestnicy na rowerach będą musieli w dwie godziny znaleźć wszystkie punkty i zrobić im zdjęcie dla potwierdzenia. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio przed startem, czyli od 16:30 w biurze zawodów. Na wydarzenie zapraszamy całe rodziny i znajomych. W miasto rowerzyści wyruszą o 17, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom.

Wyścigi na pumptracku (środa, 7 sierpnia, 17)

To będzie już drugie spotkanie z pumptrackiem podczas tegorocznych wakacji. Tym razem areną zmagań będzie tor przy ul. Oliwskiej. W zawodach mogą wystartować osoby w wieku od 8 lat (ukończone) do 19 lat (nieukończone). Do rywalizacji będzie można przystąpić nie tylko na rowerach, ale również na hulajnogach. Najszybsi zawodnicy zostaną nagrodzeni. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio w biurze zawodów, od godziny 16:30. Zachęcamy do kibicowania.

Oba wydarzenia odbywają się w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em” i udział w nich jest bezpłatny. Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na Facebooku i Instagramie, gdzie umieszczamy informacje o wydarzeniach i zapisach, a także galerie zdjęć z poszczególnych imprez sportowo-rekreacyjnych.