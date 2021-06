Rowerki i rowery pojadą w Bażantarni

Program rowerowych imprez, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, cyklicznie się wzbogaca. W niedzielę, 13 czerwca, w Bażantarni rozpocznie się pierwsza edycja zawodów Cross Country. Pojadą zarówno dzieci, jak i dorośli.

Na początek rowerowej zabawy na starcie staną rowerki biegowe i małe rowery. Trasy od 100 metrów, przygotowane na polanie z wiatami, pozwolą im stawiać niekiedy pierwsze kroki w MTB. Na dodatek w łagodny sposób umożliwią naszym pociechom rozpoczęcie przygody z jazdą po nierównościach i naturalnie ukształtowanych terenach. Dzieci ruszą na trasy zgodnie ze swoimi kategoriami wiekowymi. Każde z nich otrzyma również pamiątkowy medal.

Dla starszych uczestników będą wytyczone inne trasy. Ta „krótka”, przebiegać będzie między polaną i restauracją Myśliwska. Będzie ona miała długość prawie 900 metrów, a każdy z zawodników pokona ją jeden raz. Pojadą na niej dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Trzecia, „długa” trasa będzie wyzwaniem dla młodzieży od 13 roku życia oraz dla dorosłych rowerzystów. Wystartują oni przy wiacie Margitka i skierują się w stronę Góry Chrobrego. U stóp Góry zaliczą pętlę i podjadą ulicą Chrobrego w kierunku leśnictwa Dębica, a stamtąd szlakiem niebieskim do miejsca startu. Łączna długość tej trasy to 2,7 km. W zależności od poziomu, każdy będzie miał do wyboru jedną lub dwie pętle.

Na trasie będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu Sport-Ident (start indywidualny, co 2-3 minuty). Dla najszybszych zawodników przygotowane będą statuetki. W dniu zawodów będzie możliwość zapisania się.

Trasa krótka – MAPA

Trasa długa – MAPA

Regulamin, kategorie wiekowe i inne szczegóły dostępne TU

Program zawodów:

9:00-10:30 – Biuro Zawodów, punkt informacyjny, zapisy, wydawanie pakietów startowych

10:35-10:55 – Otwarcie zawodów, przywitanie uczestników, odprawa techniczna

11:00-12:00 – start dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych (do 2 lat, 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat)

12:00 – 14:00 – Starty indywidualne zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych

Od godziny 14:00 – Dekoracje zawodników.

Udział w zawodach jest bezpłatny. Zapraszamy miłośników jazdy na rowerze w każdym wieku.