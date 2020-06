Rowerowa jazda ku krzywej wieży

Podczas drugiej Miejskiej Wycieczki Rowerowej zobaczymy krzywą wieżę. Nie, nie będzie to wycieczka do włoskiej Pizy, a znacznie bliżej – do Królewa Malborskiego.

Stan zagrożenia epidemicznego sprawia, że nasza jazda musi się odbywać w podwyższonym reżimie sanitarnym. Zatem podczas jazdy będziemy musieli zachować następujące zasady bezpieczeństwa: witamy się bezkontaktowo, typu „łokietek” lub „żółwik”, na postojach zachowujemy dystans 2 metrów, każdy zabiera własny płyn dezynfekcyjny, w peletonie jedziemy jeden za drugim (nie parami obok siebie), na ewentualność wejścia do pomieszczeń zamkniętych miejmy osłony ust i nosa. Wycieczka wystartuje z Elbląga, następnie udamy się przez Jegłownik i Ząbrowo do Królewa. Droga powrotna będzie prowadziła przez Klecie, Stare Pole i Gronowo Elbląskie do Elbląga. Zobacz mapę - 56 km. Na trasie będzie dominował asfalt, ale momentami czeka nas krótka jazda po wszelkich innych możliwych nawierzchniach od betonowych płyt i trylinki, przez bruk i drogę gruntową. - Wieża przy kościele św. Mikołaja w Królewie jest naprawdę odchylona od pionu. Do jej krzywizny przyczyniły się niestabilne żuławskie grunty i błędy przy wykonaniu fundamentów – informuje Marek Kamm z Działu Organizacji Imprez MOSiR. – Będąc przy niej sprawdzimy, czy grozi jej przewrócenie i jak bardzo jest pochylona. Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę, klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę. Rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych wyposażonych w bieżnikowane opony i działające przerzutki. Również w 2020 roku będzie trwał konkurs na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach roku 2020). Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w/w książeczce. Tempo jazdy będzie bardzo spokojne, turystyczne, nie przekraczające 15 km/h. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie tradycyjnie także słodkiego wsparcia energetycznego. Zapraszamy całe rodziny i wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Udział w wycieczce, która zakończy się około godz. 15 jest bezpłatny. Miejskie wycieczki rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Urząd Gminy w Elblągu oraz dzięki wsparciu sponsorów. Ruszamy w niedzielę, 28 czerwca, o godzinie 10.00 z placu pod katedrą św. Mikołaja.

MOSiR