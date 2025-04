Rowerowa przygoda z mapą w ręku

Czy można połączyć dobrą zabawę, ruch na świeżym powietrzu i miejską przygodę? Można – i to wszystko na dwóch kółkach! Już w sobotę, 12 kwietnia, Elbląg zamieni się w planszę do gry. Start spod Bramy Targowej, mapa w dłoń i… ruszamy w trasę szlakiem obiektów MOSiR! Udział bezpłatny.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza mieszkańców do udziału w grze miejskiej na rowerach, prowadzącej szlakiem elbląskich obiektów sportowych. To doskonała okazja, by spojrzeć na miasto z innej perspektywy – aktywnej i pełnej niespodzianek.

Zasady są proste: między godziną 12:00 a 14:00 uczestnicy mają za zadanie odnaleźć zaznaczone na mapie punkty i odpowiedzieć na pytania ukryte związane z każdym z nich. Trzeba będzie wykazać się nie tylko orientacją w terenie, ale też spostrzegawczością i umiejętnością logicznego myślenia.

Biuro zawodów będzie działać od godz. 12:00 tuż przy Bramie Targowej. Tam uczestnicy zapiszą się na grę, odbiorą mapy i poznają najważniejsze informacje. Do udziału można przystąpić samodzielnie, z rodziną lub przyjaciółmi – liczy się dobra zabawa i chęć odkrywania.

Na tych, którym uda się rozwiązać wszystkie zagadki i powrócić na czas, czekają nagrody-niespodzianki. A co najważniejsze – cała przygoda jest całkowicie bezpłatna. Niech to będzie dzień pełen ruchu, uśmiechu i odkrywania Elbląga na nowo. Widzimy się na trasie!