Rowerowa wycieczka do Pasłęka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na drugą wycieczkę rowerową w ramach Wakacji z MOSiR-em. Tym razem wybierzemy się w dłuższą trasę, której celem będzie malowniczy Pasłęk. Zbiórka w niedzielę 20.07 o 10:00 przy rondzie im. Bitwy pod Grunwaldem.

Trasa liczy około 51 kilometrów i poprowadzi uczestników w kierunku pasłęckiego Parku Ekologicznego im. Stanisława Pankalli. Do Pasłęka dotrzemy starą drogą krajową nr 7, przez Komorowo Żuławskie i Bogaczewo. W drogę powrotną ruszymy trasą przez Krosno i Węzinę.

Tempo jazdy będzie spokojne i rekreacyjne – od 15 do 18 km/h – co sprawia, że wycieczka jest odpowiednia zarówno dla doświadczonych rowerzystów, jak i całych rodzin. Przewidywany czas trwania przejazdu to około 5 godzin. Główny postój przewidziany jest w Pasłęku, gdzie uczestnicy będą mieli okazję odpocząć i poznać ciekawostki parku ekologicznego.

Trasa prowadzić będzie głównie po drogach asfaltowych, z fragmentami nawierzchni gruntowej i płyt betonowych. Organizatorzy rekomendują rowery trekkingowe, gravelowe lub MTB z w pełni sprawnymi przerzutkami. Wycieczka odbędzie się niezależnie od pogody.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy uczestników o przygotowanie rowerów do dłuższej trasy oraz zabranie podstawowego wyposażenia: zapasowej dętki, pompki i kluczy rowerowych. Szczególnie zalecamy również jazdę w kasku.