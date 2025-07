Wyrok dla byłego pracownika szpitala za dziecięcą pornografię. „Nie liczyłem na uniewinnienie”

Po zakończonej w środę (16 lipca) rozprawie apelacyjnej Sąd Okręgowy w Elblągu zmniejszył karę dla Dariusza C., byłego pracownika szpitala wojewódzkiego za posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej oraz treści zoofilskich. Mężczyzna usłyszał wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd pierwszej instancji skazał go w październiku ubiegłego roku na dwa lata pozbawienia wolności. Proces odbywał się z wyłączeniem jawności.

Ta sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w kwietniu ubiegłego roku, gdy okazało się, że policja zatrzymała wieloletniego pracownika szpitala wojewódzkiego w Elblągu. 62-letniemu Dariuszowi C. prokuratura postawiła wówczas zarzuty posiadania 275 zdjęć i filmów na dysku zewnętrznym i telefonie z pornografią dziecięcą i rozpowszechnienie w Internecie pięciu takich materiałów. Mężczyzna przesiedział w areszcie pół roku, po czym po jednej rozprawie (sąd wyłączył jej jawność) usłyszał wyrok: dwa lata pozbawienia wolności. Obrońca Dariusza C. odwołał się od niego wnosząc o niższą karę dla swojego klienta. W środę (16 lipca) prawomocny wyrok wydał Sąd Okręgowy w Elblągu.

Dariuszowi C. wymierzono niższy o rok i cztery miesiące wymiar kary. Proces odbywał się z wyłączeniem jawności, nie znamy więc uzasadnienia takiej decyzji sądu.

- Wobec oskarżonego o czyn z art. 202 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 12 par. 1 kodeksu karnego z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: w ramach przypisanego oskarżonemu Dariuszowi C. czynu ustala, że na laptopie i dysku zewnętrznym posiadał w celu rozpowszechnienia 114 plików graficznych i filmowych przedstawiających treści pornograficzne z udziałem małoletnich oraz treści związane z posługiwaniem się zwierzęciem oraz za pośrednictwem Internetu rozpowszechniał wyżej wymienione treści w postaci pięciu plików graficznych. Za to przy zastosowaniu artykułu 37 b kodeksu karnego na podstawie art. 202 par.3 kk w związku z artykułem 34 par. 1, 34 par. 1a pkt.1, 35 par.1 wymierza mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę dwóch lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godz. w stosunku miesięcznym – odczytała wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu przewodnicząca składu sędziowskiego sędzia Elżbieta-Kosecka Sobczak.

Ogłoszenie wyroku w sprawie Dariusza C., fot. Anna Dawid

Na poczet tej kary sąd zaliczył Dariuszowi C. okres, który spędził on już w areszcie. W pozostałym zakresie sąd podtrzymał wyrok w całości, a przypomnijmy, że sąd pierwszej instancji orzekł wobec niego dożywotni zakaz wykonywania zawodów i zajmowania stanowisk, w których miałby kontakt z dziećmi. Dariusz C. był wieloletnim pracownikiem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Pracodawca rozwiązał z nim umowę, gdy oskarżony przebywał w areszcie. W lipcu ubiegłego roku Dariusz C. przeszedł na emeryturę. Mężczyzna po opuszczeniu sali sądowej nie chciał komentować szerzej sprawy ani wyroku.

- Byliście państwo na ogłoszeniu wyroku i wiecie jaki jest. Nie liczyłem na to, że zostanę uniewinniony, to było wiadome i naturalne. W związku z tym wydaje mi się, że ten wyrok jest dla mnie korzystny - powiedział Dariusz C.

Dodał, że ma „dość hejtu, który rozlał się na niego”

Wyjaśnijmy też artykuły kodeksu karnego, na które sąd powołał się w wydanym wyroku. Arty. 202 kk dotyczy publicznego prezentowania treści pornograficznych. Natomiast jego paragraf 3 mówi o tym, że "kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15."

Natomiast artykuł 37 b kk dotyczy możliwości orzekania kary pozbawienia wolności jednocześnie z karą ograniczenia wolności. Sąd może zastosować taką kombinację kar w przypadku przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności, niezależnie od dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Wyrok jest prawomocny.

