Polska złota jesień zachęca do odwiedzeniu lasu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu i Nadleśnictwo Elbląg zaprasza zatem na kolejny „Rowerowy spacer z leśnikiem”. Spotykanie rozpocznie się się 5 października o godzinie 17. Zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg przy ul. Marymonckiej 5.

Rowerowe spacery z leśnikiem to nowatorska impreza, podczas której będzie można aktywnie spędzić czas w lesie. Poznamy jego tajemnice dzięki fachowemu komentarzowi leśnika. Wszystko to odbędzie się podczas krótkiej (do 10 km) przejażdżki rowerowej (czasami będzie to spacer) szlakami i ścieżkami Bażantarni na terenie leśnictw Dąbrowa i Dębica.

Podczas tego spaceru poznamy ciekawostki przyrodnicze nad Kumielą w Leśnictwie Dąbrowa. Organizator informuje, że w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, ulewy) impreza może zostać odwołana. Informacja o odwołaniu imprezy ukaże się na stronie MOSiR.

Zapraszamy również do zapoznania się z relacją z niedzielnej Miejskiej Wycieczki Rowerowej, która dostępna jest na stronie MOSiR.