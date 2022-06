Rowerowe spacery z leśnikiem

fot. MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu i Nadleśnictwo Elbląg kontynuuje cykl imprez pod nazwą „Rowerowe spacery z leśnikiem”. We wtorek (14 czerwca) kolejna edycja, podczas której zajrzymy do Krasnego Lasu, aby sprawdzić, co tam się teraz dzieje. Zbiórka tym razem na pętli przy ulicy Ogólnej o godz. 17.

Rowerowe spacery z leśnikiem to impreza, podczas której będzie można aktywnie spędzić czas w lesie. Poznamy jego tajemnice dzięki fachowemu komentarzowi leśnika. Wszystko to odbędzie się podczas krótkiej przejażdżki rowerowej (która czasem zmieni się w spacer) szlakami i ścieżkami Bażantarni na terenie leśnictw Dąbrowa i Dębica. W ciągu 2 godzin przejedziemy do 10 km. Cykl imprez „Rowerowe spacery z leśnikiem” zaczął się 17 maja 2022 r. W najbliższy wtorek odbędzie się ostatni spacer przed wakacjami. Następne spotkania zaplanowane są na wtorkowe popołudnia we wrześniu i październiku. Dokładne miejsce zbiórki będzie podawane w komunikatach. Organizator informuje, że w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, ulewy) impreza może zostać odwołana. Informacja o odwołaniu imprezy ukaże się na stronie MOSiR. Partnerem Spacerów z Leśnikiem jest Nadleśnictwo Elbląg.

