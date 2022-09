Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu i Nadleśnictwo Elbląg kontynuują cykl rowerowych spacerów z leśnikiem. Zapraszamy zatem na ostatni we wrześniu rowerowy przejazd po lesie. Zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg o godz. 17. we wtorek, 20 września.

Rowerowe spacery z leśnikiem to wydarzenie, podczas którego będzie można aktywnie spędzić czas w lesie. Poznamy jego tajemnice dzięki fachowemu komentarzowi leśnika. Wszystko to odbędzie się podczas krótkiej przejażdżki szlakami i ścieżkami Bażantarni na terenie leśnictw Dąbrowa i Dębica. W ciągu 2 godzin przejedziemy do 10 km, a że dzień już wyraźnie się skrócił prosimy pamiętać o zabraniu obowiązkowego oświetlenie rowerów (lampka przednia i lampka tylna).

Na poprzednim rowerowym spacerze z leśnikiem ruszyliśmy szlakiem niebieskim, a następnie żółtym w pobliżu cmentarza Dębica. Dotarliśmy do dawnego mostka Elewów, gdzie Srebrny Potok pokonaliśmy po kamieniach. Tutaj czekał na nas szlak czerwony, którym dojechaliśmy w okolice wiaty Parasol i rozpoczęliśmy wspinaczkę szlakiem zielonym w kierunku GreenVelo, a wycieczkę skończyliśmy przy muszli koncertowej. Dokąd tym razem zabierze nas leśnik, okaże się już we wtorek, 20 września. Zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg przy ul. Marymonckiej 5 o godz. 17.

W przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, ulewy) impreza może zostać odwołana. Informacja o jej ewentualnym odwołaniu ukaże się na stronie MOSiR. Partnerem spacerów z leśnikiem jest Nadleśnictwo Elbląg.