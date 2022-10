Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu i Nadleśnictwo Elbląg kontynuują cykl rowerowych spacerów z leśnikiem. Zapraszamy zatem na pierwszy w październiku rowerowy przejazd po lesie. Zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg we wtorek, 4 października, o godz. 17.

Rowerowe spacery z leśnikiem to cykl spotkań, podczas których będzie można aktywnie spędzić czas w lesie. Poznamy jego tajemnice dzięki ciekawym informacjom przekazywanym przez leśnika. Wszystko to odbędzie się podczas krótkiej przejażdżki szlakami i ścieżkami Bażantarni na terenie leśnictw Dąbrowa i Dębica. W ciągu 2 godzin przejedziemy do 10 km, a ponieważ dzień już wyraźnie się skrócił, prosimy pamiętać o zabraniu obowiązkowego oświetlenia rowerów (lampka przednia i tylna).

W przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, ulewy) impreza może zostać odwołana. Informacja o odwołaniu imprezy ukaże się na stronie MOSiR.