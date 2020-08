Rozegrali turniej brydżowy

Po rozluźnieniu sankcji związanych z pandemią koronawirusa, w poniedziałek, 17 sierpnia w Hotelu Młyn w Elblągu odbył się Otwarty Regionalny Turniej Brydża Sportowego. Gościem specjalnym był arcymistrz Adolf Bocheński z Lubomina, laureat wielu nagród i wyróżnień, architekt i organizator prestiżowych ogólnopolskich imprez brydżowych w obsadzie międzynarodowej.

W kierunku podium wystartowało 20 brydżystek i brydżystów. Od startu do mety z wielką determinacją walczył duet Bogusław Gierulski z Elbląga i Adolf Bocheński z Lubomina, co było kluczem do zwycięstwa. Kolejne miejsca na podium zajęły pary: II, Renata Bieda i Leonarda Danielewicz z Elbląga oraz III: Witold Deorecki z Elbląga i Jerzy Kwoczek z Gronowa Górnego.

W konkurencji par mikstowych zwyciężył duet Regina Wołek i Marek Czapliński z Elbląga, wyprzedzając Annę Dworakowską z Suchacza i Waldemara Slesickiego z Nowakowa. Zwycięzcom i parom na podium serdecznie gratulujemy.

Adolf Bocheński zaprosił wszystkich uczestników turnieju na II Mityng Brydżowy w Lubominie, który odbędzie się w dniach 4-6 września 2020. Mamy nadzieję, że zaszczycą nas państwo swoją obecnością i wieczorami będziemy przyjemnie spędzać czas w gronie przyjaciół brydża przy zielonych, brydżowych stolikach. Na laureatów imprez brydżowych czekają liczne oskary brydżowe marszałka województwa i wójta gminy Lubomino.