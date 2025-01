Rozgrzej się na piątkowym Ice Party

Plan na piątkowy wieczór? Ice Party na lodowisku Helena! 10 stycznia, o 18:00, ruszy specjalna ślizgawka, podczas której zagra Dj. Nie zabraknie również konkursu i kolorowych świateł, które dopełnią klimat. Zabierzcie znajomych i spędźcie aktywnie czas.

Ice Party, to nie tylko świetna okazja do połączenia aktywności fizycznej z rozrywką, ale także wyjątkowy sposób na spędzenie czasu z przyjaciółmi i rodziną. Bez względu na to, czy jesteś mistrzem łyżew, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę na lodzie, takie wydarzenie zapewni Ci mnóstwo radości i niezapomnianych wspomnień. Na miejscu, oprócz kolorowych, klimatycznych świateł, zagra DJ, który przygotował specjalnie na ten wieczór składankę największych hitów. Podczas 50-minutowej ślizgawki przygotujemy konkurs, w których do wygrania będą słodkie nagrody. Jeśli nie zdążycie na 18:00, to o godz. 19:00 według planu odbędzie się ogólnodostępna ślizgawka.

Cennik

Bilet wstępu na Ice Party nie różni się niczym od ceny standardowego biletu. Za bilet normalny zapłacisz 14 zł lub 11 zł (EKDR), a za ulgowy 10 zł lub 7 zł (EKDR). Jeśli nie posiadasz własnych łyżew, możesz skorzystać z wypożyczalni prowadzonej przez KS Orzeł (kosz 10 zł).

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku i Instagramie, aby być na bieżąco z wydarzeniami.