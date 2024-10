Rozgrzej swoje ciało i umysł na zajęciach zumby

Jeśli szukasz wyjątkowej formy aktywności, która połączy energię, zabawę i skuteczne spalanie kalorii, mamy dla Ciebie idealną propozycję! Zumba to doskonały sposób, by zadbać o formę, zdrowie i dobre samopoczucie. Dołącz do grupy już teraz, czekamy na Ciebie w każdy wtorek i czwartek.

Zumba to połączenie tańca i fitnessu, które sprawia, że zapomnisz, że właśnie trenujesz. Latynoskie rytmy i dynamiczne układy taneczne wciągną Cię w wir ruchu, a endorfiny sprawią, że wyjdziesz z zajęć z szerokim uśmiechem na twarzy! To jedna z najbardziej efektywnych form treningu cardio. Podczas jednej godziny zajęć możesz spalić nawet 600-800 kalorii! To świetny sposób na zgubienie nadprogramowych kilogramów, jednocześnie świetnie się bawiąc. Regularny ruch wzmacnia serce, poprawia kondycję i elastyczność mięśni. Poza tym zumba to doskonały sposób na odstresowanie się po ciężkim dniu – taniec pozwala oderwać się od codziennych zmartwień i naładować baterie pozytywną energią.

Kiedy i gdzie?

Nie czekaj – czas ruszyć się z kanapy! Zajęcia z zumby w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em” odbywają się w sali fitness na lodowisku Helena ul. Karowa 1:

- wtorki godz. 19:30 grupa początkująca, 20:30 grupa zaawansowana

- czwartki godz. 19:30 grupa zaawansowana, 20:30 grupa początkująca

Nie pozwól, by jesienna chandra i brak ruchu zawładnęły Twoją codziennością. Dołącz do nas i poczuj, jak zumba zmienia Twoje życie na lepsze. Rezerwuj swój czas, we wtorki i czwartki – czekamy na Ciebie!