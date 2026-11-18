Ruch w rytmie oddechu. Spróbuj Jogi z MOSiR-em

Chcesz poprawić elastyczność, wzmocnić ciało, a przy okazji znaleźć chwilę wytchnienia od codziennego pośpiechu? Joga może być właśnie tym, czego potrzebujesz. W listopadzie zajęcia wróciły do harmonogramu programu „Aktywuj się z MOSiR-em”, dlatego to dobry moment, aby rozłożyć matę i przekonać się, jak wiele można zyskać dzięki połączeniu ruchu, oddechu i koncentracji.

Co wyróżnia Vinyasa Yogę?

Podczas zajęć stawiamy na Vinyasa Yogę, czyli formę jogi, w której kolejne pozycje płynnie łączą się ze sobą w rytmie oddechu. Nie jest to wyłącznie spokojne rozciąganie – ćwiczenia angażują różne partie mięśniowe, pomagają rozwijać siłę, poprawiać elastyczność, równowagę i koordynację ruchową.

Ważnym elementem treningu jest również świadomy oddech i skupienie na wykonywanych ruchach. Dzięki temu joga pozwala oderwać myśli od codziennych obowiązków, rozładować napięcie i poświęcić chwilę wyłącznie sobie.

Co istotne, nie trzeba być szczególnie rozciągniętym ani znać poszczególnych pozycji, żeby rozpocząć swoją przygodę z jogą. Każdy uczestnik ćwiczy zgodnie z własnymi możliwościami, a instruktor pomaga w prawidłowym wykonywaniu ruchów.

Znajdź czas na swoją praktykę

Na Jogę zapraszamy w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em” w poniedziałki o godz. 19:00 oraz środy o godz. 17:00. Zajęcia odbywają się w górnej sali fitness na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1 i trwają 50 minut. Na trening wystarczy zabrać wygodny strój, wodę i ręcznik. Własna mata do ćwiczeń jest opcjonalna.

Koszt jednorazowego wejścia wynosi 22 zł, a z Kartą Mieszkańca „wElblągu” – 20 zł. Bilety można kupić bezpośrednio przed zajęciami w kasie Lodowiska Helena. Dostępna jest również możliwość korzystania z wybranych kart sportowych oraz karnetów MOSiR-u.

Treningi przeznaczone są dla osób od 16. roku życia, niezależnie od poziomu zaawansowania. Uczestnicy niepełnoletni muszą dostarczyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Joga może stać się przyjemnym uzupełnieniem innych aktywności albo pierwszym krokiem do regularnego ruchu. Nie musisz od razu opanować wszystkich pozycji – najważniejsze, żeby zacząć i znaleźć własne tempo.

Więcej informacji o Jodze oraz pozostałych zajęciach znajdziesz na stronie „Aktywuj się z MOSiR-em”.