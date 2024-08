Rusza nowy sezon lig MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z przyjemnością ogłasza start kolejnego sezonu amatorskich lig sportowych! Jak co roku, zapraszamy do udziału w rozgrywkach piłkarskich, siatkarskich oraz koszykarskich 3x3. To świetna okazja, by w przyjaznej atmosferze rywalizować o tytuł najlepszej drużyny w mieście. Zapisy trwają do 8 września.

Piłkarska Elbląska Liga Amatorów HYDROBUD Rozpoczynamy już czternastą edycję piłkarskich zmagań na elbląskich boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Każde spotkanie będzie trwało 30 minut (2x15 minut), a mecze sędziować będą doświadczeni arbitrzy z licencjami. Planowany system rozgrywek opiera się o klasyczną ligę z fazą pucharową, jednak jest on zależny od ilości zgłoszonych zespołów i może ulec zmianie. Wpisowe wynosi 500 złotych. Przejdź do formularza zgłoszeniowego. Awangarda Volley Liga Jeśli siatkówka to Twoja pasja, nie możesz przegapić tej okazji! Zapraszamy do udziału w Awangarda Volley Lidze, która od lat cieszy się ogromną popularnością w Elblągu. Tutaj każdy mecz to trzy sety emocjonującej rywalizacji, rozgrywanej w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej. Wszystko pod czujnym okiem licencjonowanych sędziów. Wpisowe to 500 złotych. Przejdź do formularza zgłoszeniowego. Grand Prix w koszykówce 3x3 Fani koszykówki 3x3 mają niepowtarzalną szansę udziału w cyklu 10 turniejów, w którym liczyć się będą nie tylko umiejętności, ale i strategia. Wystarczy zebrać drużynę składającą się z 3 zawodników i 2 rezerwowych. Turnieje odbywają się co dwa tygodnie, a mecze prowadzą licencjonowani sędziowie. Zwycięska drużyna zostanie wyłoniona na podstawie łącznej liczby zdobytych punktów we wszystkich turniejach. Wpisowe wynosi 350 złotych. Przejdź do formularza zgłoszeniowego. Nie zwlekaj i zgłoś swoją drużynę już dziś przez formularz Google. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 września, a liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność wpłat wpisowego.

Tekst i fot. MOSiR