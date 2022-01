Rusza siłownia MOSiR-u

Szukasz atrakcyjnego miejsca do treningu w przystępnej cenie? Chciałbyś poprawić formę, ale nie masz sprzętu? Skorzystaj z nowej siłowni, która otwiera się na Lodowisku Helena w Elblągu. Kameralna atmosfera i wejście jedynie za 4 zł, to tylko część jej wielu atutów. Zobacz zdjęcia.

To jest ten moment, aby przyspieszyć realizację postanowień noworocznych. Część z nich rzecz jasna dotyczy poprawy naszej sylwetki. W czasie wakacji chcemy bowiem z dumą pochwalić się swoimi osiągnięciami. Jeżeli tak jak inni planujesz stać się lepszą wersją siebie, odwiedź naszą siłownię. Znajdziesz tam wszystko to, co Ci będzie potrzebne.

Siłownia MOSiR-u zlokalizowana jest w sali na parterze Lodowiska Helena. Dawna sala do tenisa stołowego zyskała więc nowe, odświeżone wnętrze i niezbędne wyposażenie treningowe. Mowa tu o sprzęcie cardio oraz siłowym.

W strefie siłowej będzie można skorzystać z maszyn do ćwiczeń wszystkich partii mięśni: brzuch, plecy, nogi, klatka, barki, biceps i triceps. Na dodatek znajdziesz tam maszyny izolowane, sprzęt na wolny ciężar oraz różne inne akcesoria do treningu. W strefie Cardio posiadamy ergometr pływacki. Natomiast w centralnej części siłowni są dwa atlasy, na których wykonasz całościowy plan treningowy. Atutem lokalizacji jest także bliski parking i zaplecze sanitarne w budynku (szatnie i prysznic).

Siłownia MOSiR-u będzie czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 17-21, natomiast w sobotę i niedzielę 8-20. Pojedyncze wejście to koszt tylko 4 zł. W tej cenie możesz korzystać z siłowni tyle ile chcesz, w godzinach otwarcia (tak, w weekend możesz być cały dzień). Jest również możliwość rezerwacji w tygodniu w godzinach 8-17 w kasie lodowiska, pod numerem 55 625 63 13.

A jeżeli chcesz ćwiczyć regularnie, możesz skorzystać z karnetu. Cena karnetu miesięcznego to 40 zł, a 3-miesięcznego to 100 zł. Przyjdź i już teraz rozpocznij przygodę z treningiem.

W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z obiektów sportowych MOSiR. Prosimy o zachowanie minimum 1,5 metra odstępów, zakrywanie ust i nosa w obiektach zadaszonych (poza zajęciami sportowymi) oraz o stosowanie się do poleceń obsługi, komunikatów zamieszczonych na terenie obiektów i wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów.

Dla Czytelników portElu będziemy mieli wejściówki na siłownię MOSiR. Zapraszamy do udziału w konkursie, który ogłosimy w poniedziałek.