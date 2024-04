Ruszają treningi na smoczych łodziach

Jeśli chcecie drużynowo spędzić aktywnie czas na rzece Elbląg, to spróbujcie swoich sił na smoczych łodziach. Z treningów będzie można skorzystać przez 3 dni w tygodniu, od 15 kwietnia. Zachęcamy już teraz do rezerwacji terminów.

Treningi na smoczych łodziach, to dobra okazja do sprawdzenia swojej wytrzymałości, wzmocnienia mięśni, nabycia nowych umiejętności i pracy zespołowej. Smocze łodzie pomieszczą od 8 do 10 osób oraz dobosza.

Smocze łodzie stacjonują w Przystani Kajakowej MOSiR przy ul. Radomskiej 5. Treningi możliwe są w poniedziałki na 17 i 18:30, środy na 19 oraz soboty na 13, 14:30 i 16. W zależności od dostępności sternika, istnieje również możliwość zarezerwowania treningu w inny dzień, po wcześniejszym uzgodnieniu. Pojedynczy trening trwa 60 minut plus czas na instruktaż, dlatego zachęcamy do przyjścia 20 minut przed zajęciami. Treningi będą odbywały się od 15 kwietnia.

Aby dokonać rezerwacji łodzi, prosimy o przesłanie maila na adres: imprezy@mosir.elblag.eu. Po zatwierdzeniu terminu przez MOSiR, należy dokonać opłaty za obsługę sternika 185 zł brutto, płatne na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu – PKO BP SA: 06 1020 1752 0000 0702 0231 1603. Opłatę należy uregulować najpóźniej w przeddzień zarezerwowanego treningu.

Smocze łodzie zostały zakupione ze środków Budżetu Obywatelskiego.

Każdy użytkownik smoczych łodzi zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej oraz na terenie Przystani Kajakowej MOSiR przy ul. Radomskiej 5. Korzystanie z łodzi równoznaczne jest z akceptacją postanowień regulaminu.