Ruszają zapisy na Bieg Niepodległości

Przed nami kolejna, siódma edycja Elbląskiego Biegu Niepodległości. Wystartuje ona tradycyjnie 11 listopada, a nowością będzie fakt, że uczestnicy zmierzą się podczas zawodów z zupełnie nową trasą. Rozpoczęły się właśnie zapisy zarówno na Mały Bieg Niepodległości dla dzieci, jak i Bieg Główny na 10 km oraz Sztafety.

Elbląski Bieg Niepodległości to impreza, która od lat wpisuje się w obchody Dnia Niepodległości Polski, organizowane także w naszym mieście. Na starcie Biegu co roku pojawia się liczna grupa fanów tej aktywności fizycznej. Dla wszystkich niezwykłą atrakcją jest przede wszystkim fakt rywalizacji wśród miejskich, ulicznych krajobrazów, w otoczeniu kibiców. W tym roku trasa będzie różniła się od poprzednich edycji.

Start Biegu Głównego, na dystansie 10 km, będzie ustawiony na ulicy Wodnej, w pobliżu Galerii EL. Później uczestnicy pobiegną ulicami: Wałową, Stoczniową, Królewiecką, Pocztową, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańską, Tysiąclecia, Rycerską, Wigilijną, Zamkową, Wapienną, Bulwarem Zygmunta Augusta, a meta będzie znajdować się także na ul. Wodnej (1 pętla). Wszyscy zawodnicy będą mieli do pokonania 3 pętle po 3,3 km. Natomiast Mały Bieg Niepodległości wystartuje na 6 dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 m. Dzieci pobiegną ulicami: Wodną i Bulwarem Zygmunta Augusta. Podczas Biegu Głównego będzie możliwość rywalizacji sztafet 3 x 3,3 km.

W Biegu Głównym obowiązuje limit 500 uczestników (w limicie tym nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19). W Małym Biegu limit najmłodszych biegaczy także wynosi 500 zawodników i zawodniczek. Wpisowe w biegu dorosłych to 50 zł od osoby za pakiet startowy, natomiast w biegu dzieci opłata wynosi 20 zł. W przypadku wprowadzenia nowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, limit osób może ulec zmianie - wówczas o udziale w poszczególnych biegach liczyć się będzie kolejność wpłat. Na stronie z zapisami istnieje możliwość zakupu koszulek technicznych w rozmiarach od S do XXL. Aby zamówić koszulki dla dzieci należy wysłać maila na adres imprezy@mosir.elblag.eu z podaniem rozmiaru (104, 110, 120, 130, 140, 150, 160 cm). Organizator gwarantuje możliwość zakupu koszulki tylko do 31.10.2021 r. Koszt zakupu koszulki wynosi 25 zł.

Zgłoszenia do VII Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do dnia 07.11.2021 r. do godz. 23:59. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Regulamin dostępny jest na stronie z zapisami.

Organizatorami Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy objął Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski.