Ruszają zapisy na XII Elbląski Bieg Niepodległości

Elbląski Bieg Niepodległości po raz dwunasty pobiegnie ulicami naszego miasta. 11 listopada ponownie spotkamy się na starcie, aby sportowo uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Tegoroczna edycja przyniesie jednak istotną zmianę – zawodnicy będą startować i finiszować na ul. Teatralnej, przy Placu Jagiellończyka. Zapisz się już teraz i razem z nami stwórz sportową atmosferę tego wyjątkowego dnia!

– Elbląski Bieg Niepodległości to wydarzenie, na które wielu zawodników czeka przez cały rok. Tym razem zaprosimy ich jednak na nieco inną trasę. Zmiana jest wymuszona pracami budowlanymi prowadzonymi w rejonie Starego Miasta, ale chcemy spojrzeć na nią również jako na okazję do pokazania biegu z innej perspektywy. Wracamy w okolice Teatralnej i Placu Jagiellończyka, czyli w miejsce, które nasi biegacze dobrze pamiętają z wcześniejszych edycji. Mamy nadzieję, że 11 listopada ponownie zobaczymy tam setki osób gotowych wspólnie i aktywnie świętować ten wyjątkowy dzień – mówi Natalia Szrama wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dystans i trasa

XII Elbląski Bieg Niepodległości odbędzie się w środę, 11 listopada 2026 roku. Tradycyjnie wydarzenie rozpocznie się od startów najmłodszych uczestników Małego Biegu Niepodległości, którzy będą rywalizować na sześciu dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 metrów, wzdłuż ul. Teatralnej.

Bieg Główny rozegrany zostanie na dystansie 10 km, a zawodnicy będą mieli do pokonania trzy pętle po 3333 metry. Start i meta zlokalizowane będą na ul. Teatralnej, w sąsiedztwie Placu Jagiellończyka. Trasa prowadzić będzie ulicami: Teatralną, Robotniczą, Rycerską, Tysiąclecia, Hetmańską, 12 Lutego oraz Armii Krajowej, gdzie zawodnicy wykonają tzw. agrafkę, po czym wrócą ulicami 12 Lutego i Teatralną, rozpoczynając kolejną pętlę.

Podczas Biegu Głównego będzie również możliwość rywalizacji w sztafecie 3 x 3333 m. Trzyosobowe zespoły podzielą między siebie cały dystans, pokonując po jednej pętli. To dobra okazja, aby wystartować wspólnie z rodziną, znajomymi czy grupą treningową i razem poczuć atmosferę Elbląskiego Biegu Niepodległości.

Informacja o pakietach, limitach miejsc i cenie

W XII Elbląskim Biegu Niepodległości na 10 km oraz w biegu Sztafet obowiązują opłaty za udział jednej osoby. Do 27 września 2026 roku wpisowe wynosi 70 zł, natomiast posiadacze karty „wElblągu” zapłacą 63 zł. Od 28 września do 18 października opłata wyniesie 80 zł lub 72 zł z kartą „wElblągu”, a od 19 października do 1 listopada – 90 zł lub 81 zł z kartą „wElblągu”. W przypadku zakupu pakietu startowego w biurze zawodów opłata wyniesie 100 zł, a z kartą „wElblągu” 90 zł. Osoby startujące w kategorii wiekowej 70+ są zwolnione z opłaty startowej po wcześniejszym dokonaniu rejestracji na bieg.

W Małym Biegu Niepodległości opłata za pakiet wynosi 35 zł lub 31,50 zł z kartą „wElblągu” do 27 września. Od 28 września do 18 października będzie to 40 zł lub 36 zł z kartą, natomiast od 19 października do 1 listopada – 45 zł lub 40,50 zł z kartą „wElblągu”.

Na zawodników tradycyjnie będzie czekał również pamiątkowy element biegu. Wkrótce zaprezentujemy oficjalną koszulkę XII Elbląskiego Biegu Niepodległości, która będzie dostępna w sprzedaży dla uczestników zawodów. Szczegóły dotyczące jej wzoru i ceny podamy już wkrótce.

Zgłoszenia do XII Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości przyjmowane są na elektronicznezapisy.pl do 3 listopada 2026 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sponsorzy i Partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Adastol, Centrum Handlowe Ogrody, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Okna Tufe, Studio Łazienkowe Awangarda, Centrum Ubezpieczeń Expert, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu