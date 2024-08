Ruszyły zapisy na Wyścigi Smoczych Łodzi

To już tradycja, że nadchodzące Święto Chleba urozmaicą Wyścigi Smoczych Łodzi. Osiemnaście drużyn powalczy o miejsce na podium i puchar Prezydenta Elbląga. Już teraz zgłoście swoją osadę. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

24 sierpnia ponownie będziemy świadkami niesamowitego widowiska. Podczas obchodów XVIII Elbląskiego Święta Chleba jedną z atrakcji będą Wyścigi Smoczych Łodzi. Rywalizacja odbywać się będzie na odcinku rzeki Elbląg, pomiędzy mostami Wysokim, a Niskim. W rywalizacji weźmie udział 18 drużyn, a każda z nich będzie się składać z 10 osób plus dobosz. Dla trzech najlepszych ekip przewidziano puchary oraz medale, a dla wszystkich drużyn pamiątkowe dyplomy.

- Do zapisów zachęcamy przedstawicieli instytucji, firm, stowarzyszeń i grupy przyjaciół. Wyścigi Smoczych Łodzi, to doskonała forma integracji, której towarzyszą sportowe emocje. Tu liczy się nie tylko siła rąk i szybkość, ale przede wszystkim dobra zabawa i aktywnie spędzony czas - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR.

Zgłoszenia drużyn przyjmujemy do 20 sierpnia lub do osiągnięcia limitu miejsc. Do 21 sierpnia, na adres imprezy@mosir.elblag.eu, należy przesłać pełną listę uczestników. Lista drużyny może składać się maksymalnie z 14 zawodników (10 pływających, dobosz i 3 rezerwowych). W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 14 lat. Niepełnoletni zawodnicy muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. Na każdej łodzi będzie obecny sternik, który zadba o bezpieczeństwo załogi. Wszyscy zawodnicy muszą płynąć w kamizelkach asekuracyjnych, które zapewnia organizator.

Start wyścigów zaplanowano na godzinę 10:00. Już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców do kibicowania drużynom.

Regulamin dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu.