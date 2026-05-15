Ruszyły zapisy na wyścigi Smoczych Łodzi

Wyścigi Smoczych Łodzi to już nieodłączny element Dni Elbląga. W sobotę, 27 czerwca, w ramach tegorocznych obchodów odbędzie się XV edycja zawodów na rzece Elbląg. To widowiskowe wydarzenie co roku dostarcza sportowych emocji i integruje lokalną społeczność. Właśnie ruszyły zapisy w kategorii SPORT i FUN. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba drużyn jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiej rejestracji.

W sobotę, 27 czerwca, rzeka Elbląg ponownie zamieni się w miejsce pełne adrenaliny, rytmicznie dudniących bębnów i sportowych emocji. Załogi chwycą za wiosła i staną do widowiskowej walki o puchar Prezydenta Elbląga Michała Missana.

Do udziału w rywalizacji zapraszamy wszystkich chętnych. Na starcie mogą stanąć zarówno grupy znajomych, jak i reprezentacje firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, samorządów czy klubów sportowych.

W zawodach wystartuje łącznie 18 drużyn, po 9 w każdej kategorii SPORT i FUN. Każda ekipa będzie liczyć 10 zawodników wiosłujących oraz dobosza nadającego rytm i tempo. Dodatkowo dopuszczalnych jest 3 rezerwowych. Wyboru kategorii dokonuje się podczas rejestracji. Trasa wyścigów przebiegać będzie na odcinku rzeki Elbląg pomiędzy Mostem Wysokim a Mostem Niskim.

PROGRAM IMPREZY

godz. 9:00 - zbiórka zawodników przy biurze zawodów

godz. 9:15 - odprawa kapitanów załóg

godz. 10:00 - rozpoczęcie wyścigów

ok. godz. 17:00 - zakończenie i wręczenie nagród (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn).

Dla trzech najlepszych osad w każdej kategorii przewidziano puchary i medale, a wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo wyróżniona zostanie załoga, która uzyska najlepszy czas spośród wszystkich biegów.

ZAPISY

Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku, 23 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Rejestracji można dokonać poprzez formularz dla kategorii SPORT lub FUN. Do środy, 24 czerwca, na adres imprezy@mosir.elblag.eu należy przesłać pełną listę uczestników.

W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu ukończą 14 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Na każdej łodzi obecny będzie sternik czuwający nad bezpieczeństwem załogi. Uczestnicy płyną w kamizelkach asekuracyjnych zapewnianych przez organizatora. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu.

Wyścigi Smoczych Łodzi to wyjątkowe widowisko, które warto przeżyć także z perspektywy kibica, dlatego już dziś zapraszamy mieszkańców i gości do wspólnego dopingowania drużyn.

Organizatorami wydarzenia są: Miasto Elbląg oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu