Ruszyły zapisy na XVI Bieg Piekarczyka

8 czerwca Elbląg po raz kolejny stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia sportowego – XVI Biegu Piekarczyka. Ruszyły zapisy na tę popularną imprezę, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem biegaczy z całej Polski i nie tylko. W tegorocznej edycji wezmą udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, a także dzieci, które pobiegną w Mini Piekarczyku. Bieg główny to dystans 10 km, ale przewidziano również bieg towarzyszący na 5 km, który z pewnością przyciągnie wielu uczestników. Zarejestruj się już dzisiaj!

Bieg Piekarczyka to już tradycja, która od lat łączy pasję do sportu z radością z aktywności na świeżym powietrzu. Co roku do Elbląga przyjeżdżają nie tylko biegacze, ale także całe rodziny, które chcą wspólnie spędzić czas. Dla jednych to okazja do zmierzenia się z własnymi rekordami, dla innych – świetna zabawa i sposób na spędzenie aktywnego weekendu.

- Bieg Piekarczyka to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez MOSiR. Cieszymy się, że z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników. Dla nas to nie tylko sport, ale także sposób na promocję zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców naszego miasta. W ubiegłym roku strzałem w dziesiątkę był konkurs dla szkół i przedszkoli. W tym roku również go przeprowadzimy. Placówka, z której zapisze się najwięcej dzieci i młodzieży wygra sprzęt sportowy o wartości 1000 zł. Zapraszam do zapisów i wspólnego biegania! – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Dla biegaczy, którzy chcą sprawdzić swoje siły na dłuższym dystansie, przygotowano bieg główny na 10 km, który prowadzi sprawdzoną już trasą. Z kolei bieg na 5 km to świetna opcja dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem, ale nie tylko – będzie to także świetna zabawa dla tych, którzy po prostu chcą aktywnie spędzić dzień. W jednym i drugim biegu można wziąć udział drużynowo, do czego zachęcamy. Dzieci również znajdą coś dla siebie – w ramach Mini Piekarczyka najmłodsze pociechy będą mogły wziąć udział w biegu na krótkim, bezpiecznym odcinku. To doskonała okazja, by już od najmłodszych lat zarazić dzieci miłością do sportu. W zależności od wieku będą miały do pokonania dystans od 50 m do 600 m.

W Biegu Piekarczyka na 10 km oraz w biegu towarzyszącym na 5 km obowiązują opłaty za pakiet startowy: wysokości 60.00 zł (do 28 lutego); 70.00 zł (do 5 maja); 80.00 zł (do 4 czerwca); 100.00 zł (w biurze zawodów). Osoby startujące w kategorii wiekowej 70+ są zwolnione z opłaty startowej po uprzednim dokonaniu rejestracji na bieg.

W Mini Biegu Piekarczyka obowiązują opłaty za pakiet startowy: 30.00 zł (do 28 lutego); 35.00 zł (do 5 maja; 40 zł (do 4 czerwca). Gwarancją udziału w wydarzeniu jest rejestracja zakończona płatnością. Liczba miejsc jest ograniczona, a wiemy z doświadczenia, że bardzo szybko ich ubywa, warto się pospieszyć!

Dołącz do nas – zapisz się już teraz i 8 czerwca wspólnie z nami twórz niezapomnianą sportową historię tego miasta!

Organizatorem XVI Biegu Piekarczyka jest Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga Michał Missan.