Ryszard Grzelak wicemistrzem Polski

Ryszard Grzelak (na drugim stopniu podium) ze srebrnym medalem w grze mieszanej (fot. media społecznościowe Ryszarda Grzelaka)

Elblążanin Ryszard Grzelak znów powiększył swoją medalową kolekcję. Tenisista stołowy Mlexera Elbląg z Mistrzostw Polski Masters wrócił ze srebrnym i brązowym medalem.

W Ostródzie odbywały się Mistrzostwa Polski Masters w tenisie stołowym. Nie mogło zabraknąć tam Elblążanina Ryszarda Grzelaka, który rywalizował w kategorii 50 – 54. Tenisista stołowy Mlexera na podium stanął dwa razy.

W grze mieszanej para Ryszard Grzelak i Dorota Paluch dopiero w finale ulegli 1:3 parze Paweł Stopiński i Elżbieta Kazberuk.

W deblu z Krzysztofem Pińskim z Nowej Wsi Lęborskiej zdobyli brązowy medal w grze podwójnej. W półfinale ulegli 0:3 późniejszym triumfatorom Jackowi Koziarskiemu i Pawłowi Stopińskiemu ze Skierniewic.

- Wywalczone 2 medale. Srebrny w grze mieszanej z Dorotą Paluch i brązowy w grze podwójnej z Krzysztofem Pińskim . Dorota - bardzo dziękuję za wspaniałą walkę , to jest przyjemność z Tobą wygrywać kolejne medale . Dzięki wielkie Pinio za kolejny medal . Gratulacje dla zwycięzców - napisał Ryszard Grzelak w swoich mediach społecznościowych.

W grze pojedynczej Elblążanin zajął 9. miejsce.

