Rywalizacja przy brydżowym stole

W Elbląskim Amfiteatrze Brydżowym został rozegrany IX turniej brydża sportowego z cyklu KMP 2020. Ze startu w kierunku podium ruszyło 26 brydżystek i brydżystów z Elbląga i różnych zakątków regionu Warmii.

Od startu do mety prowadził duet Bogusław Gierulski (Elbląg) - Ryszard Pichla (Braniewo), który wynikiem 66,97 proc. stanął na najwyższym stopniu podium, wyprzedzając parę Marek Serdyński (Nowakowo) - Zbigniew Samborski (Elbląg) z wynikiem 59,09 proc. Trzecie miejsce na podium zajęli Andrzej Fronczak i Wojciech Karpiński (Elbląg) - 55,45 proc. W konkurencji par mikstowych zwyciężyła para Regina Wołek - Marek Lichocki (Elbląg) wyprzedzając Annę Dworakowską (Suchacz) - Marka Czaplińskiego (Elbląg).

W zawodach uczestniczyło 13 duetów. Po zakończeniu turnieju wyniki zostały przesłane pocztą internetową do Polskiego Związku Brydża Sportowego w Warszawie. Komisja dokona podsumowania wyników turniejów rozegranych we wszystkich regionach Polski i opracuje Ranking Ogólnopolski.

- Z przyjemnością przyjąłem propozycję uczestnictwa w prestiżowym turnieju i gry z najbardziej utytułowanym elbląskim brydżystą, arcymistrzem międzynarodowym Bogusławem Gierulskim - mówi Ryszard Pichla, brydżysta z Braniewa. - Gra z Bogusławem Gierulskim to wielki zaszczyt i przyjemność. Do prestiżowego, wrześniowego turnieju przygotowywaliśmy się przez wiele miesięcy doskonaląc tajemniczy system licytacyjny Polish Club. Towarzyszyła nam maksymalna koncentracja i determinacja. Moim mottem było nie przeszkadzać mistrzowi a nadawać na tej samej fali, co było kluczem do zwycięstwa i miejsca na szczycie podium turnieju - mówi Ryszard Pichla, mistrz Braniewa.