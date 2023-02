Sen o podgrzewanej murawie

W grudniu ubiegłego roku prezydent Elbląga zapowiedział, że na początku 2023 roku rozpocznie się proces inwestycyjny mający na celu montaż podgrzewanej murawy na Stadionie Miejskim. Sprawdzamy co w tej sprawie zostało zrobione.

15 grudnia 2022 roku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pojawiła się komunikat, którego fragment cytujemy: „Prezydent Witold Wróblewski zapowiedział rozpoczęcie na początku 2023 roku procesu inwestycyjnego, dotyczącego budowy ogrzewania murawy boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Agrykola. Szczegóły tej inwestycji będą uzgadniane podczas kolejnych spotkań zespołu roboczego.“.

Informacja ta ucieszyła środowisko związane z Olimpią Elbląg. Dzięki temu realnym staje się walka drugoligowców o awans na zaplecze Ekstraklasy. Jedyną niewiadomą jest fakt, że... inwestycja nie jest wprowadzona do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. W grudniu próbowaliśmy się dowiedzieć o planowane koszty, ale bez rezultatu.

Styczeń minął bardzo szybko i stwierdziliśmy, że 31 dni spełnia definicję „początku roku“ i można się spodziewać, że w urzędzie podjęto jakieś kroki by, jak napisano w grudniowym komunikacie, rozpocząć proces inwestycyjny dotyczącego budowy ogrzewania murawy boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Agrykola.

1 lutego do biura prasowego elbląskiego ratusza wysłaliśmy następujące pytania:

1) Jakie podjęto działania związane z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego, dotyczącego budowy ogrzewania murawy boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Agrykola?

2) Czy toczą się prace /zakończyły się prace nad uchwałą, która „włoży“ inwestycję do budżetu Elbląga i Wieloletniej Prognozy Finansowej? Kiedy planowane jest przedstawienie jej projektu na sesji Rady Miejskiej?

3) Jaka kwota będzie przeznaczona na te inwestycję? Skąd będą pochodzić środki? Czy i z jakich źródeł planujecie Państwo ubiegać się o środki zewnętrzne?

4) W przypadku środków z budżetu Elbląga skąd zostaną zabrane środki finansowe (z jakiego rozdziału budżetu zostaną zmniejszone, a w jakim zwiększone). Kiedy taka uchwała będzie rozpatrywana na sesji?

5) Jaki jest planowany zakres inwestycji? Jeżeli jeszcze nie jest znany, to kiedy będzie?

6) Kiedy planujecie Państwo rozpocząć inwestycję, kiedy ma się zakończyć?

Odpowiedź otrzymaliśmy dziś (9 lutego). „W odpowiedzi na pytania informujemy, że odpowiedzi na temat inwestycji na stadionie przy ul. Agrykola zostały Panu przekazane drogą mailową w dniu 3 stycznia br. Od tego czasu nie zapadły nowe decyzje w tym temacie. Trwają analizy dot. finansowania oraz technologii wykonania tego zadania.“ - informuje Łukasz Mierzejewski z elbląskiego ratusza.

Urzędnicy przysłali też odpowiedź z 3 stycznia: „15 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Elblągu Prezydent Elbląga Witold Wróblewski spotkał się z Zarządem ZKS Olimpia Elbląg. Podczas spotkania Prezydent poinformował, że w budżecie Miasta Elbląg zabezpieczono kwotę 65 tys. zł na wykonanie koncepcji przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Agrykola, na którym zespół Olimpii rozgrywa mecze o mistrzostwo II ligi. Przedstawiciele elbląskiego klubu wskazali, że najpilniejszą inwestycją do wykonania na stadionie jest zainstalowanie systemu podgrzewania murawy, by zespół mógł rywalizować o I ligę (to jeden z warunków otrzymania licencji Polskiego Związku Piłki Nożnej na występy w I lidze).

Prezydent Wróblewski zapewnił, że zrobi wszystko, by pomóc klubowi w rozwiązaniu tego problemu przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących podgrzewania murawy. Szczegóły dotyczące inwestycji będą uzgadniane podczas kolejnych spotkań z udziałem Prezydenta Elbląga, przedstawicieli ZKS Olimpia, Departamentu Inwestycji, Departamentu Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także podczas konsultacji z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Samorząd Elbląga w pierwszej kolejności realizuje inwestycje ze wsparciem zewnętrznym. Obecnie trwa analiza możliwości pozyskania wsparcia na budowę podgrzewanej murawy na stadionie miejskim przy ul. Agrykola.“

Środowisku związanemu z Olimpią Elbląg pozostaje czekać...