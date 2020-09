Seniorze, aktywuj się z MOSiR-em

Aktywny i zdrowy tryb życia jest ważny w każdym wieku, dlatego ruszać się jest zawsze warto. Po kilkumiesięcznej przerwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na zajęcia w wodzie skierowane do osób starszych, które odbywają się w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em.

Aerobik w wodzie dla seniorów to zajęcia ogólnorozwojowe. Ich celem jest poprawa sprawności oraz zwiększenie świadomości ciała. Są to zajęcia, w ramach których wykonywany jest szereg ćwiczeń specjalnie przygotowanych dla tej grupy wiekowej. Obejmują 30 minut ćwiczeń z instruktorem oraz 30 minut pływania dowolnego.

– Aerobik w wodzie to świetna metoda na bezbolesne i skuteczne usprawnianie poszczególnych części ciała, także po różnego rodzaju kontuzjach czy operacjach – mówi Agnieszka Sar, prowadząca zajęcia w wodzie dla seniorów. – Wyporność wody powoduje, że ciało wydaje się lżejsze, a stawy odciążone. Z drugiej strony opór jaki stawia woda sprawia, że w każdy wykonywany ruch musimy wkładać więcej siły. Taka forma aktywności opóźnia procesy starzenia, pozwala odzyskać wigor i energię.

Odpowiednio dobrane ćwiczenia usprawniają ciało i pełnią funkcje rehabilitacyjne. Wpływają też na ogólne samopoczucie starszej osoby. Regularny trening dobrze wpływa na układ oddechowy, poprawia krążenie, a to wpływa m.in. na ujędrnienie skóry.

Aerobik dla seniora prowadzony jest w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. Ćwiczenia odbywają się w soboty o godz. 11. Koszt udziału w zajęciach wynosi 10 zł. W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, w czasie zajęć Kryta Pływalnia będzie dostępna wyłącznie dla seniorów. Prosimy o stosowanie się do wytycznych związanych z pandemią koronawirusa.

Przypominamy, że do Krytej Pływalni można wejść jedynie pod warunkiem zakrycia ust i nosa. Osoby bez maseczek lub przyłbic nie będą wpuszczone do obiektu. Osłony te prosimy nosić aż do wejścia do szatni, a także po opuszczeniu strefy basenowej aż do opuszczenia obiektu. Należy również pamiętać o dezynfekcji rąk w wyznaczonych do tego punktach.

Więcej informacji na temat wszystkich zajęć w ramach Aktywuj się z MOSiR-em znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.