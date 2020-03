Seniorze, bądź aktywny!

Zdrowy i aktywny tryb życia jest ważny w każdym wieku. Ruch pozytywnie wpływa na krążenie i układ oddechowy, ale przede wszystkim na samopoczucie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na zajęcia stworzone specjalnie dla seniorów w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”.

Choć wiosny teoretycznie jeszcze nie ma to nadszedł już czas, aby wybudzić się po zimowym lenistwie i aktywnie przygotować do cieplejszych dni. Szczególnie dla seniorów jest to ważny moment, aby wyjść z domu i zdobyć dodatkową motywację do ćwiczeń. Zajęcia specjalnie dla tej grupy wiekowej odbywają się zarówno w sali gimnastycznej, jak i na basenie.

Gimnastyka dla Seniora to zajęcia ogólnorozwojowe, które opierają się na odpowiednio dobranych ćwiczeniach, mających na celu poprawę kondycji i pełniących funkcje rehabilitacyjne. Wpływają też na ogólne samopoczucie ćwiczących. Regularny trening dobrze oddziałuje na układ oddechowy, poprawia krążenie, a to wpływa także na ujędrnienie i poprawę wyglądu skóry. Ćwiczenia to również sposób na to, by lepiej się poczuć i odzyskać siły witalne oraz energię. Zajęcia przygotowane są dla osób, które w ostatnim czasie nie były aktywne, ale chcą to zmienić, jak i dla osób, które prowadzą aktywny tryb życia.

– Na zajęciach wzmocnimy mięśnie, nauczymy się jak trzymać prawidłowo postawę, aby zmniejszyć nasze dolegliwości bólowe – mówi Agata Derebecka, która prowadzi Gimnastykę dla Seniora. – Ponadto popracujemy nad elastycznością i relaksacją oraz nauczymy się odpowiednio oddychać. Zajęcia mają umiarkowaną intensywność, dostosowaną do seniorów.

Gimnastyka dla seniora odbywa się w każdy poniedziałek o godz. 12.00 w sali fitness przy ul. Karowej 1 (Lodowisko Helena). Koszt uczestnictwa w zajęciach to każdorazowo 8 zł od osoby. Bilety można nabywać tuż przed zajęciami w kasie lodowiska.

W ramach akcji Aktywuj się z MOSiR-em odbywa się również Aerobik dla Seniora w wodzie. Fitness łączy w sobie gimnastykę korekcyjną z aerobikiem i elementami pływania. Jest to forma treningu w wodzie, mająca na celu poszukiwanie dobrego samopoczucia. Ćwiczenia dostosowane są do możliwości, gustu i oczekiwań uczestników.

– Aerobik w wodzie to świetna metoda na bezbolesne i skuteczne usprawnianie poszczególnych części ciała, także po różnego rodzaju kontuzjach czy operacjach – mówi Agnieszka Sar, prowadząca zajęcia w wodzie dla seniorów. – Wyporność wody powoduje, że ciało wydaje się lżejsze, a stawy odciążone. Z drugiej strony, opór, jaki stawia woda sprawia, że w każdy wykonywany ruch musimy wkładać więcej siły. Taka forma aktywności opóźnia procesy starzenia, pozwala odzyskać wigor i energię.

Aerobik dla Seniora prowadzony jest w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami, utworzone zostały dwie grupy. Ćwiczenia odbywają się w soboty o godz. 11.00 i o godz. 12.00. Koszt udziału w zajęciach to również 8 zł. Bilety do nabycia w kasie basenu przed zajęciami.

Więcej informacji na temat wszystkich zajęć w ramach Aktywuj się z MOSiR-em znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.