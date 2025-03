Seria przerwana, szkoda złych emocji w końcówce

Energa Basketball Elbląg przerwała serię kilku porażek, wygrywając w środę wieczorem w hali przy ul. Kościuszki z TKM Włocławek 88:77. To był mecz pełen emocji, a w końcówce mało brakowało, by między zawodnikami doszło do rękoczynów. Elbląski klub czeka też zapewne kara finansowa za to, że jeden z kibiców tuż przed końcem meczu rzucił na parkiet butelkę z wodą. Zobacz zdjęcia.

Goście z powodu awarii busa przyjechali do Elbląga na 20 minut przed meczem, nie mając zbyt dużo czasu na rozgrzewkę. Mimo to postawili gospodarzom trudne warunki zarówno w ataku jak i obronie. Elblążanie mieli momenty bardzo dobrej gry (kilka świetnych przechwytów i kontr Radosława Świdzińskiego, punktowanie pod koszem Kacpra Jastrzębskiego), ale bardzo często w ich poczynania wdawał się chaos, który na szczęście nie spowodował, że stracili kontrolę nad meczem.

Koszykarze z obu drużyn stracili za to w ostatnich minutach czwartej kwarty kontrolę nad swoim zachowaniem, a powodem były wzajemne mocne faule i niektóre z decyzji sędziowskiej pary. Emocje były tak duże, że mało brakowało, by między zawodnikami doszło do rękoczynów. Dla Kacpra Szuszkiewicza (Energa) i Szymon Majewskiego (Włocławek) skończyło się to odesłaniem przez sędziów do szatni. Emocje puściły też jednej z osób na widowni, która rzuciła na parkiet butelkę z wodą, co oznacza, że elbląski klub będzie się musiał liczyć z finansową karą od Polskiego Związku Koszykówki.

Sam mecz nie stał na wysokim poziomie, choć pierwsza kwarta była prowadzona w szybkim tempie, z dużą liczbą akcji pod koszami i wysokim procentem skuteczności. Im dłużej jednak mecz trwał, tempo siadło, pojawiało się coraz więcej błędów po obu stronach i niestety fauli, także tych dość mocnych.

Elblążanie, gdy tylko goście zbliżali się na kilka punktów, włączali drugi bieg i odskakiwali na kilkanaście „oczek”. Na dwie minuty przed końcem prowadzili już 82:68 i tylko jakieś wielkie nieszczęście mogło odebrać im zwycięstwo. Tym bardziej więc szkoda, że mecz zakończył się w takiej atmosferze, opisanej wyżej.

Mimo wygranej Energa Basketball (której pozostały do rozegrania jeszcze trzy mecze w lidze) nie awansuje do play off, w których gra osiem najlepszych drużyn. Utrzymanie w II lidze elbląski klub zapewnił sobie kilka tygodni wcześniej.

Warto też wspomnieć, że w przerwie spotkania złote medale za zdobycie mistrzostwa województwa dziewcząt do lat 15 otrzymały koszykarki MKS Truso Elbląg, podopieczne Magdy Kołackiej i Wiktorii Kołackiej. Wręczali je wiceprezydent Elbląga Piotr Kowal i Wojciech Samulewski, prezes klubu.

Energa Basketball Elbląg – TKM Włocławek 88:77 (25:22, 21:18, 23:17, 19:20)

Energa Basketball Elbląg: Jastrzębski 29, Świdziński 15 (3 za trzy), Stawiak 12 (1), Szuszkiewicz 12 (4), Prokurat 10, Jakubów 4, Pawlak 4, Szerszewski 2, Jakimowicz, Krakowski.