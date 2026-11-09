Siatkarki z Trójki najlepsze
W kolejnych zawodach z cyklu XLI Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu, wręczono medale w siatkówce dziewcząt. Najlepsza wśród reprezentacji szkół z klas VIII i młodszych okazała się Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3.
W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Medalistów wyłoniła faza grupowa i faza finałowa. Poznaliśmy 3 najlepsze zespoły:
Klasyfikacja finałowa dziewcząt:
1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
2. Szkoła Podstawowa nr 19
3. Szkoła Podstawowa nr 18
Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny lub 3 najlepszych uczniów otrzymują medale.
Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.