Siatkarska Osada Truso

Grupa wychowanków MKS Truso Elbląg i IKS Atak Elbląg postanowiła spróbować swoich sił w Siatkarskiej Lidze Trójmiasta, ale jej celem jest nie tylko pokazanie się z dobrej strony na Pomorzu. - Chcemy podjąć wyzwanie, a docelowym planem jest przywrócenie seniorskiej siatkówki w Elblągu za kilka lat - powiedział kapitan Osady Truso Kacper Bieliński.

Próba reaktywacji męskiej siatkówki w Elblągu miała miejsce w sezonie 2018/2019. Wtedy to powstał zespół Health Revolution, który walczył w III lidze w województwie warmińsko-mazurskim. Niestety projektu nie udało się kontynuować i ponownie siatkarze mogli rywalizować jedynie w Awangarda Volley Lidze zorganizowanej przez MOSiR. W tym roku część wychowanków Truso i IKS Atak Elbląg postanowiła spróbować swoich sił w Siatkarsiej Lidze Trójmiasta SL3 i tam promować nasze miasto.

- Chcieliśmy pograć na troszeczkę wyższym poziomie niż aktualnie. Do tej pory graliśmy w amatorskiej lidze w Elblągu. Ponadto jest to niejako reaktywacja naszego starego zespołu z czasów młodzieżowych. Podjęliśmy się tego wyzwania, mimo że część z nas mieszka w Elblągu, część w Gdańsku i okolicach, a niektórzy nawet jeszcze dalej. Chcemy podjąć wyzwanie, a docelowym planem jest przywrócenie seniorskiej siatkówki w Elblągu za kilka lat. Jesteśmy wychowankami Truso, niektórzy grali w IKS Atak Elbląg. Część z nas grała ze sobą cały okres młodzieżowy w latach 2009/2010 do 2018/2019 - powiedział kapitan Osady Kacper Bieliński.

Póki co zespół składa się z dziesięciu zawodników. Ze względu na różne miejsca zamieszkania, treningi nie będą regularne, ale częste na tyle na ile to możliwe. Zespół zdecydował się rywalizować w Siatkarskiej Lidze Trójmiasta SL3, w której jest aż 48 drużyn podzielonych na I, II, III i IV ligę.

- Jesienią zeszłego roku byliśmy na turnieju, gdzie współorganizatorem była Liga Trójmiejska. Pokazaliśmy się z niezłej strony, organizatorzy obdarzyli nas kredytem zaufania. Zaczynamy od III ligi i jesteśmy stawiani w roli faworyta do awansu. Chcemy dojść do jak najwyższej ligi. Obecnie jesteśmy na etapie pozyskiwania sponsorów, zbudowania swojej marki w mediach społecznościowych. Z czasem chcielibyśmy zgromadzić budżet, sformalizować naszą grupę jako stowarzyszenie bądź klub sportowy, powrócić do Elbląga i tu coś zrobić. Nie chcemy robić niczego na wariackich papierach, mamy nadzieję, że za dwa-trzy lata, ze wsparciem miasta uda się grać w Elblągu - dodał kaptan Osady.

W III lidze SL3 rywalizować będzie czternaście drużyn: Osada Truso, Team Sportan, Port Gdańsk, Inter Marine Masters, BL Volley, Activni Gdańsk, Bayer Gdańsk, Czerepachy Volley, Kraken, Maritex, MiszMasz, Wolves Volley, Tiger Team, Oliwa Team.

Skład Osady Truso:

Kacper Bieliński (k), Jakub Górka, Patryk Zawadka, Dawid Strzyżewski, Grzegorz Myśliński, Jakub Chabros, Kamil Dobosz, Piotr Kowal, Marcin Misztal, Marek Romanowski. Fotoreporter Kacper Melnyk.

Osada Truso w poniedziałkowy wieczór (27 sierpnia) rozegrała dwa pierwsze mecze i oba wygrała bez straty seta. Zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych drużyny na Facebooku.