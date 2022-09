Siatkarska reprezentacja trenowała w Elblągu

Żeńska reprezentacja Polski w siatkówce, z dwiema elblążankami w składzie, miała krótki przystanek w naszym mieście, gdzie odbyła kilka treningów w hali przy al. Grunwaldzkiej. Zobacz zdjęcia z zajęć.

Siatkarska kadra kończy przygotowania do mistrzostw świata, które ruszą lada dzień. Ostatnie mini zgrupowanie drużyna miała w Elblągu, by stąd wyruszyć do holenderskiego Arhnem, gdzie rozegra swój pierwszy mecz z Chorwacją. W składzie reprezentacji są dwie elblążanki Joanna Wołosz oraz Aleksandra Szczygłowska. Obie zawodniczki wczoraj (19 września) otrzymały z rąk wicewojewody warmińsko-mazurskiego Piotra Opaczewskiego brązowe odznaki "za zasługi dla sportu", po czym razem z koleżankami z zespołu udały się na trenig do hali przy al. Grunwaldzkiej. - Spotkaliśmy się w Elblągu na ostatnie szlify - mówiła Joanna Wołosz. - We wtorek wylatujemy już do Holandii i tam będziemy trenować na stadionie meczowym. Nie ma już raczej co poprawiać, raczej skupiamy się na szukaniu precyzji. Sparingi, które miałyśmy w ostatnim miesiącu dobrze nas przygotowały do mistrzostw. Wiadomo, że nie będziemy faworytem, tak jak nasi panowie, którzy byli faworytami do zdobycia mistrzostwa, natomiast potencjał jest i na pewno przy lekkiej nutce szczęścia będziemy mogły sprawić niespodziankę. Fajnie, że później będziemy grały w Polsce. Mam nadzieję że jak najdłużej i przez Gdańsk, a potem Łódź dojedziemy do Gliwic, by znów wrócić do Holandii. Długa droga przed nami, nastawienia są pozytywne. Ósemka byłaby bardzo dobrym wynikiem - dodała reprezentacyjna rozgrywająca.

Polki podczas mistrzostw świata rozegrają pięć spotkań grupowych, z których pierwsze (23 września) odbędzie się we wspomnianym Arhnem, a pozostałe w hali Ergo Arena, położonej na granicy Gdańska oraz Sopotu. Oprócz rywalizacji z Chorwacją, czekają nas pasjonujące mecze z reprezentacjami Tajlandii (27 września), Korei Południowej (28 września), Dominikany (29 września) oraz Turcji (1 października). Mecze finałowe odbędą się 15 października w Apeldoorn.