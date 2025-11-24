Siatkarski Puchar Polski znów w Elblągu

I co ja mam Panu odpowiedzieć – tak zareagował prezydent Michał Missan na nasze pytanie o to, czy finał Pucharu Polski w siatkówce kobiet ponownie odbędzie się w Elblągu. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy napisać, że Hala Sportowo-Widowiskowa w Elblągu ponownie będzie areną walki o to siatkarskie trofeum.

W niedzielę (23 listopada) przed meczem Plusligi występującego w Elblągu Barkomu Każany Lwów z LUK Bogdanką Lublin odbyła się konferencja prasowa prezydenta Elbląga dotycząca współpracy pomiędzy klubem a miastem Elbląg. O umowach zawartych na promocję miasta i powiatu przez klub pisaliśmy w tekście „Jak Nietoperze promują Elbląg i powiat elbląski”? Przypomnijmy, że dotychczasowa umowa została podpisana do 20 grudnia, opiewa na kwotę 128,5 tys. zł netto, umowa na pozostałą część sezonu zostanie podpisana wkrótce. Na konferencji wyjaśniono też sprawę wsparcia klubów młodzieżowych przez lwowski klub.

- 20 procent ze sprzedaży biletów z całego sezonu zostanie przekazana na rzecz naszych elbląskich klubów – wyjaśniał Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga. - Trafi do Truso i Ataku, które to kluby są zaangażowane w pomoc Barkomowi. Zależy nam, aby na meczach Plusligi było jak najwięcej osób, bo te środki realnie wesprą nasze kluby.

To nie koniec dobrych wieści dla kibiców siatkówki. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy napisać, że decydujące mecze o Puchar Polski kobiet znów odbędą się w Elblągu.

- Będą grały cztery najlepsze zespoły. Okazało się, że Elbląg sprostał oczekiwaniom ligi i związku. Dajcie nam czas ogłosić, jak już będzie oficjalnie wiadomo – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga.

Turniej finałowy odbędzie się w lutym w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu. 7 lutego zaplanowano dwa mecze półfinałowe, następnego dnia rozegrany zostanie finał. Pierwsze mecze 1/8 finału zaplanowano 17 grudnia. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie, w Elblągu DevelopRes Rzeszów pokonał 3:0 ŁKS Commercecon Łódź. MVP została wychowanka elbląskiego Truso Aleksandra Szczygłowska.