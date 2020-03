Siatkarskie rozgrywki zakończone

Podobnie jak szczypiornistki Startu, na parkiety nie powrócą już w tym sezonie siatkarki Energi MKS Truso Elbląg. Polski Związek Piłki Siatkowej zdecydował o zakończeniu II-ligowych rozgrywek.

Od kilkunastu dni siatkarki elbląskiego zespołu nie trenują. Powody takiego stanu rzeczy są nam wszystkim znane, jednak nadal nie było wiadomo co dalej z rozgrywkami. Trener Truso Andrzej Jewniewicz czekał na rozwój sytuacji, jednak wątpił, by jego drużyna mogła niebawem wrócić do treningów i zawalczyć na parkiecie o utrzymanie w lidze - Nie liczę, że rozgrywki zostaną wznowione, bo jest to nierealne, że pandemia szybko przejdzie. Najprawdopodobniej nie będzie to dotyczyło tylko siatkówki, ale całego światowego sportu - mówił dwa dni temu szkoleniowiec.

Polski Związek Piłki Siatkowej podjął dziś (26 marca) decyzje o zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2019/2020 w rozgrywkach seniorskich. - Wydział Rozgrywek PZPS, po konsultacjach z przedstawicielami środowiska siatkarskiego, uznał, iż wobec braku jednoznacznego określenia przewidywanej daty możliwego wznowienia zawieszonych rozgrywek oraz prymatu dbałości o zdrowie wszystkich osób zaangażowanych w przeprowadzanie rozgrywek (zawodników, kibiców, działaczy, sędziów i in.), jak również konieczności zminimalizowania organizacyjnych skutków stanu epidemii, zasadne jest uchylenie stanu niepewności co do sezonu 2020/2021 - możemy przeczytać na stronie internetowej PZPS.

Klasyfikacja końcowa sezonu została ustalona na podstawie tabeli po rundzie zasadniczej. Wiadomo już zatem, że widmo spadku naszej drużynie nie grozi i ostatecznie Energa MKS Truso kończy sezon na miejscu dziesiątym. - Rozgrywki zostały zakończone, żadne zespoły nie spadają z ligi. Związek uzasadnił to tym, że nie chciał nikogo krzywdzić, bo każdy zespół z czterech grup miał szansę się utrzymać. Obecnie nie trenujemy, ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. Rozmawiałem z kapitanem drużyny Kasią Szostak i dziewczyny są gotowe wrócić do treningów, jak sytuacja się uspokoi. Zajęliśmy w tym sezonie miejsce dziesiąte. W marcu zamykamy nasze rozgrywki, a potem klub będzie myślał nad przyszłością. W kolejnym sezonie chcielibyśmy nadal grać w II lidze, jednak nie wszystko jest od nas zależne. Mamy zespół, ale oczywiście do funkcjonowania potrzebni są sponsorzy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby w Elblągu nie było II ligi. W tym roku nasz poziom był wyższy niż w poprzednich latach, w naszej lidze nie było słabego zespołu. Chcielibyśmy zachować obecny skład. Mamy kilka starszych zawodniczek, ale głównie grają młode. Graliśmy kadetkami i to pierwszorocznymi, które z meczu na mecz nabierały doświadczenia. Mamy zespół i o to nie musimy się martwić. Na pewno nie stać nas na wzmocnienia, ale tym zespołem możemy walczyć może nie o czołówkę, ale o środek II ligi - powiedział trener Andrzej Jewniewicz.

Końcowa klasyfikacja grupy pierwszej II ligi:

1. KS Spójnia Stargard

2. Pałac II Bydgoszcz

3. GKS Wieżyca 2011 Stężyca

4. Gedania Gdańsk

5. Energetyk II Poznań

6. MKS Sokół Mogilno

7. SKF Politechnika Poznańska

8. UKS ZSMS Poznań

9. UKŻPS Kościan

10. Energa MKS Truso Elbląg

11. SMS Police