Siatkarze ze szkoły sportowej najlepsi

W kolejnej dyscyplinie, w ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu, najlepsza była Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3. Chłopcy zdobyli złote medale w siatkówce.

Na początek odbyły się eliminacje. 10 szkół rywalizowało na tym etapie. W finałach, po barażach, najlepsi zagrali w grupie mistrzowskiej, pozostali o kolejne miejsca. Pojedynki toczyły się do 2 wygranych setów.

Klasyfikacja finałowa

1. 1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków

2. 2. Szkoła Podstawowa nr 15

3. 3. Szkoła Podstawowa nr 16

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.