Siatkówka na plaży

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza wszystkich fanów siatkówki plażowej. Już w najbliższą niedzielę, 11 lipca, od godz. 9, na boisku przy dawnej „Tortudze” odbędzie się pierwszy wakacyjny turniej w tej dyscyplinie. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Siatkówka plażowa cieszy się coraz większą popularnością. Turniej o Puchar Prezydenta Elbląga to szansa dla wszystkich fanów tej dyscypliny sportu na zdobycie medali i statuetek, a przede wszystkim na grę na wysokim, jak co roku, poziomie. Podczas turnieju będzie obowiązywał „brazylijski” system rozgrywek.

Zgłoszenia do turnieju o Puchar Prezydenta Elbląga w Piłce Siatkowej Plażowej przyjmowane są do czwartku, 8 lipca, do godz. 23:59 na adres imprezy@mosir.elblag.eu. W treści maila należy podać nazwę zespołu, skład drużyny (imię i nazwisko zawodników) oraz numer kontaktowy do kapitana zespołu. Ilość zespołów jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W zawodach mogą uczestniczyć dwuosobowe zespoły składające się z zawodników, którzy ukończyli minimum 16 lat.