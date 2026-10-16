Silvant celuje w górną połowę tabeli

Osiem punktów w pięciu meczach, rewelacyjna forma Michała Ściecińskiego i powrót głośnego nazwiska do Elbląga. Szczypiorniści Silvant Handball rozpoczęli walkę w I lidze na dobre.

Piłkarze ręczni Silvant Handball Elbląg udanie weszli w nowy sezon I ligi (trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce). Po pięciu kolejkach elblążanie zajmują siódme miejsce w grupie A z dorobkiem ośmiu punktów. Świetną dyspozycją błyszczy Michał Ścieciński – z 40 bramkami na koncie zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców grupy A I ligi.

Podczas czwartkowej (15 października) konferencji prasowej władze klubu przedstawiły priorytety na najbliższe miesiące.

– Plan na ten sezon jest prosty: chcemy być lepsi niż w zeszłorocznych rozgrywkach, które jako beniaminek skończyliśmy na dziewiątej pozycji – wyjaśniał Adam Załuski, odpowiedzialny w Silvancie za sekcję piłki ręcznej. – Teraz celujemy w górną połowę tabeli i uważam, że mamy na to duże szanse.

Znacznie mocniejszych słów użył Wojtek Załuski, prezes klubu Silvant Kajak Elbląg, w ramach którego funkcjonuje szczypiorniak:

– Z organizacyjnego punktu widzenia uważam, że jeśli w tym sezonie nie będziemy w górnej połowie tabeli, to należy się zastanowić nad sensem rozwijania piłki ręcznej w Elblągu – postawił sprawę ostrzej prezes. – Jeśli są wyniki, trzeba dorzucić pieniędzy. Jeśli ich nie będzie – trzeba wyciągnąć wnioski. Wywieram na tę drużynę presję, bo nie interesuje mnie walka w dolnych rejonach tabeli.

Warto przypomnieć, że długofalowym celem elbląskiego klubu jest awans do Ligi Centralnej (zaplecza Superligi). W przedsezonowych zapowiedziach Adam Załuski sugerował, że walka o awans na dobre rozpocznie się w kolejnych latach.

Przed sezonem skład Silvanta wzmocnił doświadczony rozgrywający Stanisław Gębala. To głośny powrót tego zawodnika do naszego miasta – w latach 2014–2016 reprezentował barwy występującego wtedy w I lidze Mebli Wójcik Elbląg. W 2017 roku zadebiutował w Superlidze w barwach Zagłębia Lubin, skąd powrócił do Elbląga.

W tym sezonie na parkietach zobaczymy również drużynę juniorów młodszych Silvantu. Pierwszy mecz rozegrają już 21 października na wyjeździe, gdzie zmierzą się w Olecku z miejscowymi Czarnymi.

– Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy regularnie korzystać z wychowanków w pierwszej drużynie – mówił Adam Załuski.

Na razie nie wiadomo jeszcze, jak docelowo będzie wyglądać współpraca pomiędzy trzema elbląskimi podmiotami szkolącymi młodzież: Truso Elbląg, Silvantem oraz Akademią Handballową.

O kolejne ligowe punkty seniorzy Silvanta powalczą już w najbliższą sobotę (17 października) na wyjeździe z MKS SPR Polska Handball Czersk.